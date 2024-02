Alaves-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Alaves-Villarreal è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Due punti in classifica dividono le due squadre che, quando siamo arrivati alla giornata numero 24 della Liga spagnola, sono praticamente salve. E forse non era questo l’obiettivo iniziale del Villarreal, che sperava ovviamente di essere in una posizione di graduatoria diversa per sperare di tornare in Europa. Così non sarà, ovviamente, quindi meglio pensare principalmente a raggiungere la quota per la certezza della permanenza e poi a tutto il resto.

Stesso discorso, ovvio, è da fare per i padroni di casa dell’Alaves che, in questa stagione, stanno dimostrando di avere delle qualità importanti e che ormai sono sereni. Quattro vittorie nelle ultime sei uscite per l’Alaves, che è evidente abbia cambiato marcia proprio con l’inizio del nuovo anno. Infatti si trovata in una difficile posizione di classifica alla fine del 2023, adesso è tutto ribaltato. Momento positivo confermato anche dalle prestazioni di una squadra che sembra essere ancora in crescita e che può migliorarsi ulteriormente. Almeno questa è la sensazione.

Dopo aver distrutto in trasferta il Barcellona ci si aspettava di più da parte del Villarreal nel match interno contro il Cadice. Invece è arrivato solamente un pareggio che ha lasciato un poco l’amaro in bocca. Ma un altro pari, su un campo difficile, potrebbe essere accolto in maniera molto diversa.

Come vedere Alaves-Villarreal in diretta tv e streaming

Alaves-Villarreal, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara che regalerà quasi sicuramente almeno una rete per squadra e che alla fine si potrebbe anche fermare in questo modo. Un punto sarebbe accolto ben volentieri da tutti. La classifica continuerebbe a rimanere tranquilla e si potrebbe guardare al futuro con serenità.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Alaves-Villarreal

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Marin, Duarte, Lopez; Blanco, Guevara; Sola, Guridi, Rioja; Omorodion.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Femenia, Albiol, Cuenca, A Moreno; Akhomach, Comesana, Coquelin, Baena; G Moreno, Sorloth.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1