Lazio-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

In pochi l’avrebbero detto ad inizio stagione, ma al momento quello tra Lazio e Bologna è uno scontro diretto per l’Europa. Davanti non ci sono i biancocelesti ma gli emiliani, balzati a quota 42 dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale con la Fiorentina. Ben cinque in più dei capitolini, che più o meno contemporaneamente al successo dei rossoblù sui viola (2-0), hanno vissuto una delle notti più magiche della loro storia ultracentenaria, aggiudicandosi contro ogni pronostico l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, trafitto da un rigore di Ciro Immobile (1-0).

La squadra di Maurizio Sarri, che finora ha dovuto fare i conti con troppi bassi e pochi alti, ha disinnescato la corazzata bavarese giocando probabilmente la miglior partita della stagione ed approfittando degli errori degli uomini di Thomas Tuchel, uno su tutti l’inaudito fallo di Upamecano che ha provocato il calcio di rigore poi trasformato dal capitano biancoceleste. Un successo che consente alla Lazio di credere alla qualificazione ai quarti, anche se al ritorno servirà un’altra impresa memorabile per difendere il gol di vantaggio. Per Immobile e compagni è stata la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta in campionato a Cagliari sabato scorso (1-3): la zona Champions, come detto, dista 5 punti ma la Lazio ha ancora una gara da recuperare. È un Bologna che sogna ad occhi aperti quello che arriva all’Olimpico: anche la Fiorentina si è dovuta inchinare al gioco spumeggiante della squadra di Thiago Motta. Orsolini ed il nuovo arrivato Odgaard hanno regalato al tecnico italo-brasiliano il terzo successo consecutivo dopo quelli con Sassuolo e Lecce.

Lazio-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri dovrà chiedere gli straordinari a diversi protagonisti della gara di coppa, dovendo fare a meno di Vecino e Romagnoli, squalificati, e degli acciaccati Rovella, Zaccagni e Pellegrini. C’è Cataldi in regia, mentre la difesa parla spagnolo con Gila e Patric. Davanti Immobile è insidiato da Castellanos.

L’unica novità, nel Bologna, sarà la presenza in mediana di Fabbian al posto dello squalificato Freuler. Rispetto alla gara con la Fiorentina ritornano dal 1′ Skorupski e il ristabilito Calafiori.

Come vedere Lazio-Bologna in diretta tv e in streaming

Lazio-Bologna è in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Lazio è rimasta imbattuta 18 volte negli ultimi 21 confronti con il Bologna ma una delle poche sconfitte è arrivata proprio all’andata, quando un gol del rossoblù Ferguson castigò i biancocelesti. Quello dell’Olimpico è un match difficile da leggere, sul quale incideranno probabilmente anche gli sforzi profusi da entrambe nelle gare infrasettimanali. La Lazio è al settimo cielo dopo lo storico successo sul Bayern Monaco, il Bologna è una bellissima realtà della nostra Serie A e gioca a memoria. Lo spettacolo non dovrebbe mancare e non sarebbe una sorpresa se la partita terminasse in pareggio.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1