Bologna-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Terzo confronto stagionale tra Bologna e Fiorentina, due tra le squadre che stanno animando una lotta per il quarto posto raramente così avvincente ed incerta. Sì, da quest’anno il derby dell’Appennino ha davvero un altro sapore e la sensazione è che questo scontro diretto possa diventare un vero e proprio turning point sia per i rossoblù che per i viola, al momento separati in classifica da soli due punti.

La sfida del “Dall’Ara” in origine si sarebbe dovuta giocare un mese fa ma venne rinviata per via degli impegni della squadra di Vincenzo Italiano nella Final Four di Supercoppa Italiana. Il Bologna nel frattempo sembra aver ritrovato le certezze pre-natalizie ed il rotondo 4-0 rifilato al malcapitato Lecce domenica scorsa ha permesso agli uomini di Thiago Motta di archiviare definitivamente il periodo non particolarmente positivo vissuto a cavallo tra dicembre e gennaio, in cui i felsinei avevano raccolto solo 2 punti in quattro giornate. In casa il Bologna si conferma solidissimo e nel giro di una settimana ha realizzato ben 8 gol tra il match con il Sassuolo e quello con i salentini. Insomma, tutto è tornato a girare a meraviglia ed il tecnico italo-brasiliano si augura che i suoi riescano ad esprimersi al meglio anche contro i gigliati. La Fiorentina è reduce dalla sua prima vittoria del 2024: non c’è stata praticamente partita con il Frosinone, annichilito 5-1. Con le squadre che giocano a viso aperto la Viola va a nozze: oltre al rientrante Nico Gonzalez, è finito nel tabellino dei marcatori anche Belotti, arrivato nel mercato di gennaio per rinforzare un attacco finora mai all’altezza delle aspettative.

Bologna-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Motta ritrova Aebischer a centrocampo: l’ex Young Boys andrà ad affiancare Freuler in mediana dopo aver scontato una giornata di squalifica. In dubbio la presenza di Calafiori al centro della difesa: il centrale cresciuto nella Roma è uscito per un infortunio nella sfida con il Lecce e potrebbe non essere rischiato. In caso di forfait è pronto Lucumì. Davanti Orsolini, Ferguson e Saelemaekers a supporto di Zirkzee.

Nella Fiorentina non ci sarà Martinez Quarta, squalificato. Con Milenkovic farà coppia Ranieri, mentre sulla trequarti Beltran potrebbe essere confermato nelle vesti di trequartista alle spalle di Bonaventura. Titolari anche Ikoné, Gonzalez e Belotti, tutti in gol contro il Frosinone. Arthur, ormai ristabilito, stavolta partirà dal 1′.

Come vedere Bologna-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Bologna-Fiorentina, in programma mercoledì alle 19:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I due precedenti stagionali sono stati molto combattuti ed equilibrati. Ed in entrambi il Bologna avrebbe forse meritato qualcosa in più. Nella gara d’andata, lo scorso novembre, la Viola la spuntò 2-1, mentre nel quarto di finale di Coppa Italia ebbe la meglio ai rigori al termine di una partita (0-0) in cui i rossoblù giocarono meglio e sfiorarono più volte il vantaggio. La Fiorentina ha impressionato contro il Frosinone ma lo hanno fatto anche gli uomini di Motta, che a nostro parere hanno qualche chance in più di portare a casa i tre punti. Davanti al proprio pubblico, infatti, il Bologna ha il miglior rendimento della A: ha addirittura fatto più punti dell’Inter.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Beltran, Gonzalez; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1