Gratta e Vinci, il più vincente da 20 euro

Gratta e Vinci, tra i tanti spunta quello che attira di più. Ecco secondo le probabilità quello che è il più vincente da 20euro

Quelli che forse attirano di più. I Gratta e Vinci da 20euro fanno sognare in grande, non solo perché come potenziale vincita massima regalano 5milioni di euro, che sono soldi che sistemano la vita per sempre e anche quella dei parenti prossimi, ma anche perché come premi “intermedi” ne hanno diversi che possono sicuramente far stravolgere i piani. Mollare il lavoro ad esempio e vivere in vacanza per un poco di tempo. Anche per sempre, se uno riesce a fare nel caso il giusto investimento.

Ma questi sono pensieri che purtroppo a noi comuni mortali non ci sfiorano. Il colpo grosso, quello che cambia la vita, succede solamente a pochi eletti. Ad esempio, nel 2023, i milionari nuovi in Italia sono stati una trentina in totale. Questo è il numero infatti di quelle persone che hanno centrato una vincita importante con un Gratta e Vinci. Non di più. Quindi davvero pochi eletti. Altri discorsi, comunque, noi andiamo a vedere insieme adesso quello che è il tagliando che offre, spendendo 20euro, la maggiore probabilità di vincita. Ovviamente parliamo della vincita superiore al costo stesso del biglietto.

Gratta e Vinci, Il Miliardario non si smentisce

E in questo caso, visto che in quello che vi abbiamo raccontato in precedenza forse eravate rimasti un poco delusi, c’è il Miliardario. Quello Maxi. Che appartiene ovviamente alla grande, eterna famiglia, dei biglietti che portano questo nome. Il più amato dagli italiani, sicuramente il più conosciuto visto che è da tantissimi anni in circolazione. E se quindi proprio volete spendere 20euro per un Gratta e Vinci, fareste bene a prendere questo.

Il Miliardario Maxi è quello con le probabilità di vincita medie più alte, pari a 1 su 7,45. Sottolineiamo: è la probabilità di vincita per quelli che regalano una somma superiore a quella investita. Ci siete arrivati da soli, siamo sicuro. Però è sempre giusto mettere i puntini sulle i, anche perché a lungo andare si perde davvero sempre.