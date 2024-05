I pronostici di sabato 11 maggio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 11 maggio, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Nonostante i risultati non esaltanti dell’ultimo periodo, il Bologna è sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Champions League. In casa del Napoli andrebbe bene anche un altro pareggio, contro una squadra che negli ultimi tre mesi non è mai riuscita a mantenere la porta inviolata: i gol dovrebbero arrivare puntuali.

Gol in arrivo anche nella sfida tra Milan e Cagliari, con la squadra allenata da Ranieri che dopo essere uscita imbattuta da San Siro con l’Inter proverà a ripetersi: molto probabilmente segnerà almeno un gol contro una difesa, quella rossonera, ultimamente disastrosa.

Pronostici altre partite

In Premier League ci sarà un nuovo capitolo dell’appassionante lotta a distanza per la vittoria del titolo tra Manchester City e Arsenal. La squadra allenata da Guardiola non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti in casa del Fulham. Altre vittorie probabili in Premier League sono quelle di Everton e Newcastle contro Sheffield United e Brighton.

Tra le partite da almeno tre gol occhio a West Ham-Luton Town e Tottenham-Burnley.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente e almeno tre gol complessivi in Fulham-Manchester City, Premier League, ore 13:30

Vincenti

• Everton (in Everton-Sheffield United, Premier League, ore 16:00)

• Newcastle (in Newcastle-Brighton, Premier League, ore 16:00)

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Osasuna, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30

• West Ham-Luton Town, Premier League, ore 16:00

• Tottenham-Burnley, Premier League, ore 16:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Friburgo-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30

• Napoli-Bologna, Serie A, ore 18:00

• Milan-Cagliari, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Crystal Palace vincente e almeno un gol per squadra (in Wolverhampton-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00)