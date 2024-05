Svelato il retroscena in Ferrari, furia di Sainz incontenibile

Svelato il retroscena in Ferrari, grande rammarico per il pilota spagnolo che dopo la gara è retrocesso dal quarto al quinto posto.

Un’altra occasione mancata, l’ennesima. I due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto ritorno dalla Florida con un bagaglio pieno di rimpianti. Soltanto terzo il monegasco, che ha accarezzato a lungo il sogno di chiudere sul primo gradino del podio. Addirittura quinto invece lo spagnolo, “retrocesso” di una posizione nella notte seguente a causa di una penalità di 5 secondi sul tempo di gara.

Un vero peccato, dal momento che il tre volte campione in carica Max Verstappen stavolta dava l’impressione di non essere affatto imprendibile: difatti a beffarlo è stato il pilota britannico della McLaren Lando Norris, al suo primo trionfo in un Gran Premio. Grande rammarico per un Leclerc che “maledice” quel pit stop al giro 19 che, a quanto pare, poteva essere tranquillamente evitato. Le gomme del pilota nato a Montecarlo, infatti, erano ancora integre. Vincere il GP di Miami sarebbe stata un’importante iniezione di fiducia per il numero 16 della Rossa, che può ancora dire la sua essendo terzo nella classifica piloti, non lontanissimo dal “cannibale” olandese. Muso lungo anche per il compagno di scuderia, protagonista di un divertentissimo duello con il 23enne australiano Oscar Piastri, pilota della McLaren. I due se le sono date di santa ragione in seguito alla ripartenza della Safety Car, con Sainz che dopo essere finito quasi fuori pista si è “vendicato” prendendosi il quarto posto con una manovra giudicata poi “troppo aggressiva” dai commissari e che ha compromesso l’ala anteriore della vettura del numero 81.

Svelato il retroscena in Ferrari, la conversazione di Sainz con Adami

Come spiega Formulapassion.it, per il pilota iberico è stata una vera e propria beffa quella della penalità. Solo pochi minuti prima, infatti, era stato lui ad invocare una sanzione per Piastri.

Lo si evince dalla discussione via radio, molto accesa, con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami, il quale ha tentato – invano – di placarne i bollenti spiriti. “Ditegli di darmi la posizione e non si prenderà una penalità”, ha detto Sainz. Una frase ripetuta più e più volte, anche alzando il tono della voce. E quando Adami gli ha comunicato che non ci sarebbe stata nessuna investigazione, la risposta dello spagnolo, stizzito, non si è fatta attendere: “Sì, lasciamo da solo Ricky. Lasciami da solo”.