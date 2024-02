I pronostici di martedì 13 febbraio: Champions League, Championship e non solo

I pronostici di martedì 13 febbraio: iniziano gli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Championship, League One, League Two e Serie C.

I campioni in carica del Manchester City hanno pescato decisamente bene nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: il Copenaghen ha sì fatto fuori i cugini dello United e il Galatasaray ma resta avversario ampiamente alla portata, anche perché il campionato danese è attualmente fermo.

La squadra di Guardiola – che ha recuperato Haaland autore di una doppietta contro l’Everton – dovrebbe ipotecare il passaggio del turno già in Danimarca vincendo la partita e segnando almeno due gol.

Più complicata la trasferta del Real Madrid che in emergenza in difesa per le assenze di Eder Militao, David Alaba e Rudiger se la vedrà col Lipsia che può contare in attacco su calciatori di talento come Olmo, Xavi Simons, Openda e Šeško. I gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Championship, League One, League Two e Serie C. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Birmingham City-Blackburn, Leicester-Sheffield Wednesday e Peterborough United-Port Vale, almeno un gol per squadra probabile in Newport-Notts County, Pescara-Spal e Swansea-Leeds.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Lipsia-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Leicester (in Leicester-Sheffield Wednesday, Championship, ore 20:45)

• Peterborough United (in Peterborough United-Port Vale, League One, ore 20:45)

• West Brom (in West Brom-Cardiff, Championship, ore 21:00)

• Manchester City (in Copenaghen-Manchester City, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Birmingham City-Blackburn, Championship, ore 20:45

• Leicester-Sheffield Wednesday, Championship, ore 20:45

• Peterborough United-Port Vale, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Newport-Notts County, League Two, ore 20:45

• Pescara-Spal, Serie C, ore 20:30

• Swansea-Leeds, Championship, ore 20:45

Il “clamoroso”

Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra (in Lipsia-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)