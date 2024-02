Lipsia-Real Madrid, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Real Madrid è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il Real Madrid torna ad ascoltare la musica della Champions League – notoriamente il suo habitat naturale – a pochi giorni da una vittoria pesantissima nella Liga. Il roboante successo (4-0) nello scontro diretto con il Girona (4-0), l’unica squadra che per ora sta riuscendo ad impedire la fuga dei Blancos in campionato, è stata un’incredibile prova di forza, se consideriamo che Carlo Ancelotti e i suoi uomini hanno affrontato il match senza diversi titolari, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato.

Nonostante le assenze, il Real Madrid ha dilagato contro la sorpresa del torneo ed ancora una volta, a salire in cattedra, è toccato a Jude Bellingham, autore di una doppietta. Il centrocampista inglese, acquistato in estate dal Borussia Dortmund, si conferma una forza della natura: i gol stagioni sono diventati 20, numeri da attaccante di razza. Peserà indubbiamente, dunque, il suo forfait nell’andata degli ottavi di Champions League con il Lipsia, visto che sabato un infortunio al ginocchio l’ha costretto ad uscire prima del previsto: non viaggerà con i compagni in Germania. Le Merengues vanno a caccia del settimo successo consecutivo nella coppa dalle grandi orecchie. Solo vittorie nella fase a gironi per un Real Madrid che ha lasciato solamente le briciole a Napoli, Braga e Union Berlino, segnando 16 gol complessivi e subendone 7.

Ancelotti senza Bellingham

I Roten Bullen sono avvisati. Dopo aver affrontato i campioni d’Europa in carica nel girone, il Manchester City, ora se la vedranno con l’altra grande favorita per la vittoria finale.

La squadra di Marco Rose, tuttavia, non sta attraversando un ben periodo: la sosta natalizia non ha fatto bene al Lipsia, sconfitto nelle prime tre partite del 2024 e scivolato al quinto posto, fuori dalle prime quattro. Dopo aver interrotto la striscia negativa grazie al successo per 3-2 contro l’Union Berlino la scorsa settimana, nell’ultimo weekend i biancorossi si sono dovuti accontentare di un pareggio in casa dell’Augsburg (2-2), finendo a -3 dal Borussia Dortmund. Non sembrano esserci i presupporti, quindi, per fare uno sgambetto al Real Madrid, che due stagioni fa perse 3-2 alla Red Bull Arena (ma si trattava della fase a gironi).

Rose confermerà il 4-2-2-2 con Sesko e Openda in attacco supportati da Olmo e Xavi Simons. L’unico assente è Haidara, reduce dalla Coppa d’Africa. Ancelotti invece deve fare a meno di Alaba, Courtois, Militao, Rudiger e del sopracitato Bellingham. Al centro della difesa, accanto a Nacho, verrà adattato Tchouaméni.

Come vedere Lipsia-Real Madrid in diretta tv in chiaro e streaming

Lipsia-Real Madrid è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Lipsia-Real Madrid sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

L’assenza di Bellingham e le assenze in difesa renderanno sicuramente più equilibrata questa sfida. Non è da escludere che il Lipsia riesca a dare filo da torcere al Real Madrid, che in ogni caso uscirà dalla Red Bull Arena con un risultato positivo. I gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Lipsia-Real Madrid

LIPSIA (4-2-2-2): Gulácsi; Henrichs, Orbán, Klostermann, Raum; Seiwald, Schlager; Dani Olmo, Xavi Simons; Openda, Šeško.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Tchouaméni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Brahim Díaz; Vinícius Júnior, Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2