Fiorentina-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Frosinone è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Sconfitte con Sassuolo, Napoli (Supercoppa Italiana), Inter e Lecce ed un pareggio striminzito con l’Udinese. Questo finora il bilancio della Fiorentina nel 2024: da gennaio in poi l’unica gioia della Viola è stata la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo aver estromesso il Bologna, piegato solo ai calci di rigore.

Se non è crisi poco ci manca. In poche settimane, infatti i gigliati sono passati dal quarto posto, che era stato raggiunto grazie agli ottimi risultati di dicembre, all’ottavo. Dopo l’ultima giornata la squadra di Vincenzo Italiano si è ritrovata dietro a Bologna e Napoli, mentre Roma e soprattutto Atalanta hanno allungato: ora la Champions League, sogno nel cassetto del club di Rocco Commisso, è distante cinque punti. Ha dell’incredibile ciò che è accaduto a Lecce venerdì scorso, con la Fiorentina ribaltata nei minuti di recupero dai salentini (2-1), capaci di approfittare di due errori clamorosi dei toscani e segnare due gol nel giro di una manciata di minuti, rendendo così vana la rimonta firmata da Mandragora e Beltran. Un risultato comunque giusto per quello che si è visto in campo, con i viola costantemente sotto pressione ed infilzati dai contropiedi giallorossi. Ora, per evitare di perdere ulteriore terreno, la Fiorentina è chiamata a voltare pagina contro il Frosinone, che già nel girone d’andata riuscì ad imporre il pari agli uomini di Italiano.

I ciociari, dopo aver preso una boccata d’ossigeno con i 4 punti tra Cagliari e Verona, sette giorni fa sono stati beffati a 10 minuti dalla fine dal Milan (2-3), che ha ribaltato tutto prima con Gabbia e poi con Jovic. Impresa solo sfiorata per la squadra di Eusebio Di Francesco, sempre a +5 sulla zona rossa.

Fiorentina-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Fiorentina non è al meglio Arthur: il brasiliano ha saltato la gara di Lecce e contro il Frosinone potrebbe accomodarsi in panchina. Al suo posto giocherà Maxime Lopez, di fianco ad uno tra Duncan e Mandragora, quest’ultimo apparso in crescita in Salento. In attacco chance per il nuovo arrivato Belotti, con Beltran che verosimilmente si posizionerà sulla trequarti: l’argentino è in ballottaggio con Bonaventura, che non è ancora tornato ai livelli pre-infortunio. In difesa si rivedrà Kayode, Ranieri invece è squalificato.

Lunghissima la lista degli infortunati in casa Frosinone, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. A sinistra Di Francesco medita di adattare di nuovo Brescianini: duello serrato tra lui e Valeri. Nel tridente d’attacco spazio a Soulé – già in doppia cifra di gol il talento di proprietà della Juve – Kaio Jorge e Seck.

Come vedere Fiorentina-Frosinone in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Frosinone è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Frosinone anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una vittoria per parte nei due precedenti giocati al “Franchi”, con i ciociari che nel 2019 fecero lo sgambetto alla Viola (0-1), all’epoca allenata da Pioli. La squadra di Di Francesco rispetto a qualche settimana fa è più serena e, nonostante il pessimo rendimento in trasferta (ancora zero vittorie fuori casa), con il suo atteggiamento propositivo dovrebbe creare diversi grattacapi ad una Fiorentina che sta facendo fatica in entrambi i lati del campo. Match potenzialmente spettacolare, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Frosinone

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1