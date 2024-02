Bologna-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Lecce è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Dopo aver evitato all’ultimo respiro la sconfitta a San Siro con il Milan, il Bologna è riuscito ad interrompere il digiuno di successi, che durava da prima di Natale (quattro giornate di astinenza). Una settimana fa i rossoblù di Thiago Motta, che si confermano ancora una volta la grande rivelazione del campionato, hanno fatto loro il derby emiliano con il Sassuolo, ribaltando i neroverdi e segnando tre gol nell’ultimo quarto d’ora (4-2).

Fabbian, Ferguson ed infine l’ex milanista Saelemaekers hanno regalato l’ennesima gioia stagionale al tecnico italo-brasiliano, permettendo al Bologna di ottenere il decimo risultato utile consecutivo al “Dall’Ara”, un vero e proprio fortino. L’Europa, a questo punto, non è più un’utopia: Zirkzee e compagni sono saliti a quota 36 punti, due in meno della Roma quinta – i giallorossi hanno giocato una partita in più – e a sole tre lunghezze dall’Atalanta quarta. Insomma, i presupposti per continuare a sognare ci sono tutti ma adesso la cosa fondamentale sarà dare continuità alla vittoria con il Sassuolo: gli uomini di Motta affronteranno due partite molto importanti nel giro di pochi giorni, entrambe davanti al proprio pubblico, prima contro il Lecce e poi contro una diretta concorrente come la Fiorentina. Nello scorso weekend hanno esultato anche i salentini, a secco di vittorie da metà dicembre. Un saliscendi di emozioni la gara con la Fiorentina, decisa nel recupero dai gol di Piccoli e Dorgu (3-2), quando ormai i tre punti sembravano aver preso la strada di Firenze. Un successo meritato per i giallorossi di Roberto D’Aversa, che nel complesso hanno giocato meglio e creato più occasioni rispetto ai viola. La zona retrocessione ora è più lontana (-6).

Bologna-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Motta pensa di passare al 4-1-4-1 per ovviare all’assenza di Aebischer, che è squalificato. Davanti alla difesa si posizionerebbe Freuler, mentre alle spalle di Zirkzee agirebbero Orsolini, Fabbian, Ferguson e Saelemaekers. Al centro della difesa inamovibili Beukema e Calafiori, sulle fasce invece spazio a Posch e Kristiansen.

Una notizia buona e una cattiva per D’Aversa: a centrocampo il tecnico giallorosso recupera Ramadani, ma in difesa perde Gendrey, che sarà sostituito da Venuti. In attacco Krstovic sempre favorito su Piccoli.

Come vedere Bologna-Lecce in diretta tv e in streaming

La partita tra Bologna e Lecce, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Un match che si profila molto interessante tra il Bologna, ritrovatosi immediatamente dopo qualche battuta d’arresto a cavallo tra dicembre e gennaio, ed un Lecce in ascesa, che ha una settimana fa ha battuto la Fiorentina meritatamente, tornando a fare punti dopo quasi un mese. Felsinei naturalmente favoriti, alla luce del rendimento casalingo – 8 vittorie e solo 7 gol subiti nelle undici partite giocate al “Dall’Ara” – ma avere la meglio sui giallorossi non sarà una passeggiata. Le reti complessive potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

In Bologna-Lecce le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0