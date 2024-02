Monza-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Verona è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Il Monza non rischia di essere risucchiato nella lotta retrocessione ma al contempo non sembra attrezzato per dire la sua in quella per l’Europa, un traguardo al momento fuori portata per i biancorossi di Raffaele Palladino, destinati a chiudere a metà classifica come lo scorso anno. I brianzoli sono a un passo da quota 30 punti (ne hanno 29) e l’obiettivo, nelle prossime settimane, deve essere arrivare nel più breve tempo possibile alla fatidica quota 40, per poi regalarsi un finale di stagione all’insegna della più totale tranquillità.

Sono diventati due, nel frattempo, i risultati utili di fila dopo le due brutte sconfitte con Inter ed Empoli, nelle quali il Monza si era riscoperto fragile (anche) dal punto di vista difensivo, incassando ben 8 gol complessivi (1-5 con i nerazzurri e 3-0 con i toscani). Palladino contro Sassuolo (1-0) e Udinese (0-0) ha ritrovato il bandolo della matassa, portando a casa 4 punti e ben due clean sheet. La difesa ha risposto presente ma è in attacco che i biancorossi continuano ad avere i maggiori problemi. Il Monza ha realizzato soltanto 21 reti in 23 giornate e neppure l’arrivo di Djuric dal Verona – uno dei giocatori giunti durante il mercato di gennaio – è riuscito a migliorare la media realizzativa. I prossimi avversari dei brianzoli saranno proprio gli scaligeri, quartultimi e pienamente coinvolti nella lotta per il mantenimento della categoria. Il Verona, completamente rivoluzionato a gennaio, finora non sembra aver risentito delle partenze eccellenti e domenica scorsa per poco non faceva ritorno da Napoli (2-1) con un punto in tasca, con gli azzurri costretti a ribaltare i gialloblù a 10 minuti dalla fine: decisivo il gol-capolavoro di Kvaratskhelia.

Monza-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Il centrocampo del Monza potrebbe rimanere orfano di Gagliardini, alle prese con un problema alla caviglia. Nel caso in cui l’ex Inter dovesse dare forfait verrà sostituito da Akpa Akpro, pronto a far coppia con capitan Pessina in mediana. Sulle fasce dovrebbero agire Birindelli e Zerbin, quest’ultimo favorito su Ciurria. Ballottaggio in attacco tra Mota e Djuric: alle spalle dell’unica punta invece agiranno Carboni e Colpani.

Nel 4-2-3-1 disegnato da Marco Baroni non ci sarà Suslov, squalificato: al suo posto uno dei nuovi volti, l’ex ala del NEC Nijmegen Tavsan. Dubbi anche in attacco, dove Noslin è in vantaggio su Henry e Swiderski.

Come vedere Monza-Verona in diretta tv e in streaming

Monza-Verona, in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Monza non ha mai perso contro il Verona nei tre precedenti giocati in Serie A tra le due squadre ed anche stavolta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta. Occhio, però, alle motivazioni degli scaligeri, che nell’ultimo turno sono riusciti ad imbrigliare il Napoli: un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Monza-Verona

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Zerbin; V. Carboni, Colpani; Mota.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Tavsan, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1