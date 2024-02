Genoa-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Atalanta è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

È l’Atalanta, al momento, la candidata più credibile per il quarto posto. La Dea, ancora imbattuta nel 2024, viaggia a passo decisamente più svelto rispetto alle dirette concorrenti e l’ha dimostrato domenica scorsa nello scontro diretto con la Lazio. Un dominio totale quello dei nerazzurri, più di quanto non dica lo stesso risultato finale (3-1). Brilla sempre di più la stella di De Ketelaere, che oggi grazie alla “cura Gasperini” è solo il lontano parente di quel giocatore, timido e spaurito, che lo scorso anno è sembrato un pesce fuor d’acqua nel Milan. Il belga contro i biancocelesti ha impresso di nuovo il suo marchio, realizzando una doppietta.

Sono quattro, adesso, le vittorie consecutive dei bergamaschi e nel computo è compresa anche quella con il Milan a San Siro, valsa un pass per le semifinali di Coppa Italia (ad aprile sfideranno la Fiorentina). Atalanta dunque ancora in piena lotta su tre fronti – sì, c’è anche l’Europa League – e con un punto di vantaggio sulla Roma quinta: i giallorossi però hanno una partita in più, mentre la Dea deve recuperare quella con l’Inter che a gennaio venne rinviata per via degli impegni degli uomini di Inzaghi in Supercoppa. Gasperini non vuole pause: i suoi devono tenere alti i giri del motore anche nella complicata trasferta di Marassi contro il Genoa, tappa fondamentale nella carriera da allenatore del tecnico piemontese. I rossoblù davanti al proprio pubblico hanno perso a malapena due partite – l’ultima risale ad ottobre – fermando anche le due rivali per lo scudetto, Inter e Juventus. Solo applausi finora per la squadra di Alberto Gilardino, imbattuta da oltre un mese. Dopo lo 0-0 di Empoli i punti sono diventati 29 e la salvezza, di questo passo, arriverà molto prima del previsto.

Genoa-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Gilardino, che torna in panchina dopo la squalifica, sceglierà Vogliacco per sostituire lo squalificato De Winter. Sulla corsia destra chance per Spence, arrivato a gennaio dal Tottenham all’interno dell’affare Dragusin, mentre dall’altro lato Martin dovrebbe spuntarla su Sabelli. Davanti riecco la coppia Retegui-Gudmundsson, solo panchina invece per Strootman.

Dall’altro lato, Gasperini recupera uno dei suoi miglior giocatori, Koopmeiners, che si andrà a posizionare sulla trequarti alle spalle di Scamacca e De Ketelaere. A centrocampo c’è Pasalic al posto dello squalificato Ederson.

Come vedere Genoa-Atalanta in diretta tv e in streaming

Genoa-Atalanta, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Atalanta è imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide con il Genoa, che non ha la meglio sulla Dea dal 2018. Esame di maturità per la squadra di Gasperini, al momento forse la più in forma della Seria A, chiamata ad violare uno stadio che ha “stregato” anche Inter e Juve. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se i rossoblù, solidissimi tra le mura amiche, riuscissero ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

Il Genoa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1