West Ham-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

West Ham-Arsenal è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Ironia della sorte, il West Ham ha smesso di vincere dallo scorso 28 dicembre, giorno in cui gli Hammers di David Moyes raccolsero una storica vittoria in casa dell’Arsenal, espugnando 2-0 l’Emirates Stadium firmata Soucek-Mavropanos ed acuendo la momentanea crisi dei “cugini”.

Sembrava fosse il preludio ad un importante filotto di successi – pochi giorni prima il West Ham aveva battuto anche il Manchester United – ed invece nel nuovo anno Zouma e compagni hanno fatto più d’un passo indietro, perdendo terreno nei confronti di Tottenham e Aston Villa, per ora le due principali antagoniste nella corsa al quarto/quinto posto. Domenica scorsa hanno rimediato una brutta sconfitta ad Old Trafford (3-0) con il Manchester United (che si è subito preso la rivincita), mentre nelle tre gare precedenti gli Hammers avevano ottenuto tre pareggi con Brighton, Sheffield United e Bournemouth: passi per lo 0-0 con la squadra di De Zerbi, una diretta concorrente per l’Europa, ma le sfide con Blades e Cherries erano francamente alla portata. Qualche avvisaglia c’era stata già in FA Cup, con il West Ham eliminato da un club di Championship, il Bristol City, nel replay del terzo turno.

L’Arsenal si è ritrovato

Serve al più presto un cambio di passo in vista dell’ennesimo derby londinese, stavolta contro un Arsenal che è ripartito alla grande dopo il momento no tra dicembre e gennaio.

I Gunners si presentano al London Stadium sulle ali dell’entusiasmo grazie alle tre vittorie di fila contro Crystal Palace, Nottingham Forest e soprattutto Liverpool. Un grande Arsenal, forse uno dei migliori della stagione, domenica ha fatto un sol boccone dei Reds (3-1), vendicando la sconfitta incassata qualche giorno prima in FA Cup, andata in scena sempre all’Emirates Stadium. Un successo fondamentale perché consente ai biancorossi di restare in corsa per il titolo e di mantenere il terzo posto dietro a Manchester City e Liverpool. Mikel Arteta potrebbe non avere Gabriel Jesus e Zinchenko, ma è in forte dubbio anche Saka. Nel West Ham invece mancheranno all’appello i lungodegenti Antonio e Paquetà, mentre a centrocampo non dovrebbe esserci l’ex City Phillips, disastroso nelle prime uscite con gli Hammers.

Come vedere West Ham-Arsenal in diretta tv e in streaming

West Ham e Arsenal è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Arsenal sembra aver superato il momento di “down” e parte favorito nel derby con il West Ham. I Gunners potrebbero rendere pan per focaccia agli Hammers, in un match in cui con ogni probabilità andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di West Ham-Arsenal

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Aguerd, Zouma, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Cornet; Bowen.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2