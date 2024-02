Stoccarda-Mainz, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Stoccarda-Mainz è una partita della ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

C’ha pensato Deniz Undav, l’attaccante arrivato in prestito dal Brighton la scorsa estate, a non far rimpiangere Serhou Guirassy, il cannoniere dello Stoccarda (17 gol finora in campionato) che nell’ultimo mese ha preso parte alla Coppa d’Africa con la sua Guinea. Il tedesco ha realizzato la bellezza di quattro reti – 13 quelle totali – nelle partite con Lipsia e Friburgo, entrambe vinte dai biancorossi.

Il sogno Champions resta dunque sempre vivo per gli Svevi, completamente rinati da quando in panchina c’è Sebastian Hoeness. Il nipote d’arte, arrivato nella scorsa primavera, ha prima salvato lo Stoccarda da un’amarissima retrocessione, evitata solo dopo lo spareggio con l’Amburgo, e poi ha posto le basi per una stagione ambiziosa, mettendo addirittura l’Europa nel mirino. E no, non siamo davanti al più classico dei fuochi di paglia: lo Stoccarda ormai da mesi occupa la terza posizione dietro alle due contendenti per il titolo, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Né Borussia Dortmund né Lipsia sono riusciti a scavalcare i biancorossi, forti di un rassicurante vantaggio di 4 punti sulla quinta.

In settimana gli Svevi hanno tenuto testa finanche alla squadra che in Bundesliga guarda tutti dall’alto verso il basso, il Bayer Leverkusen, nel quarto di finale di Coppa di Germania (3-2).

Fino a metà ripresa lo Stoccarda era in vantaggio alla BayArena ed ha incassato il gol decisivo al 90′, quando ci si stava già rassegnando ai tempi supplementari. Hoeness punta a smaltire la delusione nella sfida di campionato con il Mainz, penultimo e con 6 punti da recuperare sull’Union Berlino quartultimo. Gli uomini di Jan Siewert in settimana hanno sciupato una grande occasione, non andando oltre un pareggio nel recupero con i capitolini (1-1). Un punto che non gli consente di fare alcun passo avanti in classifica.

Come vedere Stoccarda-Mainz in diretta tv e streaming

Stoccarda-Mainz è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

A digiuno di vittorie da ben nove partite, il Mainz non dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta nella trasferta di Stoccarda contro una squadra che ha perso solo una volte nelle ultime 14 uscite davanti al proprio pubblico. Padroni di casa favoriti in un match in cui il numero di reti complessive sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Mainz

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Anton, Ito, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Guirassy.

MAINZ (4-2-3-1): Zentner; Widmer, van den Berg, Caci, Mwene; Barreiro, Krauß; Onisiwo, Amiri, Burkardt; Ngankam.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1