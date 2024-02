Hoffenheim-Colonia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Hoffenheim-Colonia è una partita della ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Dopo aver ottenuto sei vittorie nelle prime nove giornate di campionato, da novembre in poi l’Hoffenheim è riuscito ad avere la meglio esclusivamente sul Bochum (3-1), perdendo la possibilità di restare attaccato al treno che conduce in Europa. In realtà il settimo posto, che a fine stagione potrebbe valere la qualificazione alla Conference League, è ancora alla portata del club di Sinsheim, momentaneamente ottavo in classifica, a 2 punti dal Friburgo e a -5 dall’Eintracht Francoforte.

Una settimana fa ai biancazzurri di Pellegrino Matarazzo non è bastato andare due volte in vantaggio in casa del Wolfsburg (2-2) per interrompere il digiuno di successi: la squadra di Niko Kovac ha risposto colpo su colpo e l’Hoffenheim si è dovuto accontentare del secondo pareggio consecutivo dopo l’1-1 con la matricola Heidenheim. Tra i principali motivi della scarsa continuità di rendimento c’è una difesa che è troppo permeabile: l’ultimo clean sheet risale allo scorso settembre e finora è anche l’unico in campionato. Per alzare l’asticella e puntare all’Europa, insomma, bisognerà fare un ulteriore sforzo.

Sta provando a gettare il cuore oltre l’ostacolo il Colonia, impelagato nella lotta per non retrocedere. Qualche segnale di risveglio però i Billy Goats l’hanno dato eccome nelle ultime uscite, dimostrando che l’esonero dell’ex tecnico Steffen Baumgart era forse necessario.

Con Timo Schultz al timone, i biancorossi hanno fatto dei piccoli passi avanti, rimediando una sola sconfitta nelle ultime 4 giornate (contro il Borussia Dortmund). Sabato scorso invece Kainz e compagni sono tornati a vincere, prendendosi l’illustre scalpo dell’Eintracht Francoforte (2-0) e portandosi a tre lunghezze dalla quartultima, l’Union Berlino. Schultz sembra aver trovato un modo per far girare un attacco che resta il meno prolifico della Bundesliga, con appena 14 segnati in 20 partite. Troppo pochi.

Come vedere Hoffenheim-Colonia in diretta tv e streaming

Hoffenheim-Colonia è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tre vittorie esterne negli ultimi quattro confronti, con il Colonia che dal 2017 in poi è riuscito solo una volta ad avere la meglio sull’Hoffenheim. Gli ospiti, rinvigoriti dal successo con l’Eintracht Francoforte, dovrebbero segnare almeno una rete a Sinsheim, approfittando della difesa tutt’altro che impermeabile della squadra di Matarazzo.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Colonia

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Kabak, Grillitsch, Nsoki; Kadeřábek, Stach, Prömel, Bülter; Kramarić; Weghorst, Beier.

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Finkgräfe; Huseinbašić, Martel; Ljubicic, Kainz, Alidou; Thielmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1