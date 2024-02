Sanremo, Il Volo canta per Sinner: sorpresa all’Ariston

Sanremo, il post pubblicato sui social network ha fatto il giro del web: un autentico capolavoro, non c’è altro modo di definirlo.

Il bello di Sanremo è che il Festival non finisce mica su quel palcoscenico. Durante quella che il popolo dei social chiama la “Settimana Santa”, se ne parla dalla mattina alla sera e ben oltre l’orario in cui la kermesse va effettivamente in onda. Perché Sanremo è così: coinvolge tutti, volenti o nolenti, e sarebbe riduttivo parlare di esso come di una semplice gara canora.

Da quando esistono i social network, poi, è diventato una vera e propria mania. I meme si sprecano e il bello, in fondo, è anche questo: fare del Festival un tormentone e regalare ad ogni singolo siparietto l’immortalità. Ecco perché è stato divertentissimo scoprire che anche la tv della Federazione Italiana Tennis e Padel ha voluto dare un proprio contributo social alla causa. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando un post a dir poco esilarante e creando un inedito ed inaspettato connubio tra il tennis e la kermesse dedicata alla canzone italiana.

Se vi state chiedendo come sia stato possibile, sappiate che c’è del genio, dietro questa gallery. Si è cercato di associare alcune delle canzoni in gara in queste ore al Festival di Sanremo a degli episodi del circuito. E, manco a dirlo, come scoprirete a breve, le risate sono assicurate.

Sinner, che capolavoro: risate assicurate

Iniziamo dalla vittoria, le cui emozioni non abbiamo ancora del tutto smaltito, del nostro Sinner agli Australian Open. Quale canzone avreste abbinato, voi, all’impresa di cui l’azzurro si è reso capace nella terra dei canguri? Ma a Capolavoro del trio Il volo, ovviamente!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supertennis TV (@supertennistv)



Super Tennis ha ipotizzato, poi, che Diodato possa intonare la sua Ti muovi in una delle tante volte in cui Stefanos Tsitsipas esce dal campo per il toilet break. Perché i suoi toilet break, ormai è cosa nota, durano sempre un bel po’ di tempo. Esilarante, poi, l’accoppiamento con la canzone di Irama, dal titolo Tu no. La tv della Federazione in questo caso ha tirato in ballo il numero 1 Novak Djokovic, ipotizzando che il titolo del brano in questione sia la cosa che tutti i tennisti pensano nel momento in cui scoprono di doverlo affrontare al primo turno di un torneo.

La noia della favoritissima Angelina Mango casca a fagiolo, invece, in quei casi, per nulla rari, in cui gli atleti sono costretti ad aspettare ore prima di scendere in campo perché il match precedente va al terzo set. Di abbinamenti ce ne sono ancora, per cui godetevi la gallery: ce n’è per tutti.