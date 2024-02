Sinner resta a casa: la sua scelta nel mirino

Sinner, la sua decisione è stata contestata da più parti. Non è ancora detto, però, che sia una scelta definitiva: i possibili scenari.

Lo scorso anno non c’era stata praticamente storia. Il Team World aveva fatto un sol boccone del battaglione europeo e la Laver Cup, di conseguenza, era stata consegnata senza alcun indugio alla squadra composta dai tennisti extra-europei. Quest’anno, però, i campioni provenienti dagli altri continenti potrebbero non avere vita facile.

La compagine capitanata da Bjorn Borg ha assoldato forze nuove e fresche e la gara, quindi, sarà agguerrita come non mai. Lo svedese ha studiato la formazione da schierare nei minimi dettagli ed è sulla base delle deduzioni che ne sono scaturite che ha stabilito chi contattare e chi, invece, lasciare a casa. Nelle scorse ore ha annunciato l’adesione di altri due campioni. Si era già assicurato la presenza di Carlos Alcaraz, un elemento che sarà certamente in grado di fare la differenza, ma sono in arrivo anche Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Borg, è chiaro, non vuole lasciare nulla d’intentato. Tant’è che ha invitato a partecipare alla Laver Cup 2024, fino a questo momento, solo tennisti dalla comprovata esperienza.

Strano che non spicchi tra questi, dunque, il nome di Jannik Sinner, che pure senz’altro meriterebbe un posto nel Team Europe. Non è dato sapere se lo abbia escluso a priori o se, invece, ci sia ancora qualche possibilità di vederlo a Berlino nel prossimo mese di settembre. Molti utenti dei social, in ogni caso, hanno già contestato la sua scelta.

Sinner, il telefono non suona

Non è comunque assodato che l’altoatesino accetti, nel caso in cui il capitano della squadra europea dovesse effettivamente estendere l’invito anche a lui. La competizione ideata da Roger Federer si disputerà dal 22 al 24 settembre ed è possibile che Sinner, in quel periodo, preferisca concentrarsi sugli ultimi appuntamenti della stagione piuttosto che “sperperare” energie in una gara che non porta niente al suo mulino.

Indipendentemente da ciò, Borg è ultra-felice degli elementi finora assoldati: “La squadra europea è super motivata a riconquistare la Coppa a Berlino – ha dichiarato il capitano dei blu – Con Daniil, Sascha e Carlos nella mia squadra, penso che abbiamo ottime possibilità di farcela. I ragazzi hanno avuto un inizio anno incredibile e questa prima metà del team è davvero forte. Sono entusiasta di avere questi campioni con me per il 2024”

Si sono detti entusiasta anche Zverev e Medvedev: “Ritengo che la cosa più emozionante della Laver Cup è lo spirito di squadra – queste le parole del russo – perché è molto raro che io possa giocare una competizione a squadre nel tennis. Avere Carlos e Sascha nella nostra squadra aiuterà molto perché sono due dei migliori giocatori al mondo e sono davvero entusiasta di provare a riportare il Team Europa alla vittoria”.