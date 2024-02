Sassuolo-Torino 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Sassuolo-Torino: il video con gli highlights e le azioni salienti del big-match serale di sabato 10 febbraio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Sassuolo di Dionisi ospita allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia il Torino guidato da Juric. Per la squadra emiliana è fondamentale vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Torino, alle prese con un periodo piuttosto incolore, ha invece bisogno di recuperare certezze dal punto di vista del gioco.

Juric schiera Zapata prima punta affiancato da Sanabria e con Vlasic alle spalle. Dionisi risponde con tre trequartisti (Bajrabi, Laurienté e Thorstverdt) dietro all’ex Inter Pinamonti. Il Sassuolo dopo tre sconfitte consecutive deve fare il massimo per trovare punti salvezza: il terz’ultimo posto dista una sola lunghezza.

Il Toro spera invece di poter trovare la vittoria per avvicinarsi all’Europa League. E per ottenere un risultato positivo Juric ha lavorato molto sulla difesa dove ha recuperato Rodriguez. Con lui schirati l’ex Salernitana Lovato e Djidji.

Momenti clou della sfida

I padroni di casa partono aggressivi, e al 5′ sono già in vantaggio: Pedersen avanza sulla destra e mette dentro un pallone morbido che Pinamonti butta di testa nell’angolo alla destra di Milinkovic Savic. Passano appena 4 minuti e il Toro trova il pareggio con Zapata con un’azione molto simile. Anche qui c’è l’esterno (Bellanova) che parte in velocità sulla destra e crossa morbido in area, e là Zapata anticipa tutti e trova la rete.

Matheus Enrique ci prova due volte da lontano, senza successo. Al 29′ Bellanova mette un altro bel cross in area, ma Vlasic non è Zapata, e il pallone non entra. Proprio Zapata ci prova un minuto dopo: il suo tentativo esce di poco. Vlasic ha una buona occasione nel finale del primo tempo, ma anche in questo caso la palla esce di poco alla sinistra di Consigli.

Nel secondo tempo la prima occasione capita sul piede di Laurienté che prova la conclusione da fuori, con la palla che finisce alta sopra la traversa. Poi al 70′ di nuovo Laurienté prova il goal di classe da posizione defilata chiuso benissimo da Milinkovic Savic. Il classe ’98 francese si ripropone in attacco all’81’, di nuovo fermato dal portiere del Toro. Allo scadere c’è un tiro a giro di Defrel che finisce fuori di non molto.

Tabellino e pagelle di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (95′, Tressoldi), Viti, Doig (95′, Ferrari); Matheus Henrique, Lipani (72′, Raric); Bajrami (72′, Defrel), Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti (89′, Mulattieri). All. Dionisi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Lovato (83′, Sazonov), Rodriguez (20′, Masina); Bellanova (83′, Vojvoda), Tameze, Ilic (73′, Ricci), Lazaro; Vlasic; Sanabria (83′, Okerere), Zapata All: Juric.

ARBITRO: Daniele Orsato, sez. Schio

MARCATORI: 5′, Pinamonti; 9′, Zapata

NOTE: Ammoniti: 33′, Doig; 66′, Lovato; 82′, Tameze; 90′, Vlasic. Recupero: 4′

Il migliore in campo è Pedersen, molto attivo sulla fascia quando si tratta di affondare nella metà campo avversaria e attento in difesa (7,5). Male Viti, quasi sempre impreciso o poco incisivo (5). Nel Torino buona la prestazione di Bellanova e Zapata (7). Pinamonti agisce da vera punta, con il goal a inizio partita e buoni movimenti spalle alla porta (7). Djidi è autore di una buona prova dal punto di vista difensivo (6,5). Entra discretamente in campo Masina (6,5). Peggiore in campo Henrique (5).

Moviola e gli highlights della gara

Orsato arbitra con sicurezza ma non assegna un secondo giallo a Lovato, quando il difensore Lovato ferma scorrettamente Pinamonti per bloccarne la ripartenza.

Ecco gli highlights della gara