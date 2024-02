Berrettini non le manda a dire: vuota il sacco sui social

Berrettini ha preferito dire la sua servendosi dei social network: il messaggio che ha lanciato è arrivato forte e chiaro.

Non sarà una tempesta in più o una in meno, a fare la differenza. Matteo Berrettini ne ha attraversate talmente tante da essere, oramai, un vero e proprio esperto. Questa, però, se la sarebbe risparmiato volentieri. Soprattutto in questo momento. Di problemi ne aveva già in abbondanza e ci mancava solo che il pubblico iniziasse a ficcanasare ancor di più nella sua storia con Melissa Satta.

Forse si sono lasciati. O forse c’è solo un po’ di maretta. Non si sa. I diretti interessati non vogliono che si sappia, anzi. Non hanno replicato in alcun modo alle indiscrezioni circolate sul loro conto nelle ultime ore. Non hanno né smentito e né confermato, ragion per cui è evidente che chi ha messo in giro la voce della loro rottura non abbia tutti i torti. Non è per nulla chiaro, tuttavia, cosa possa avere determinato l’improvviso allontanamento del tennista dall’ex velina di Striscia la notizia. Erano così affiatati, così complici, che tutto ci aspettavamo meno che la loro storia d’amore potesse giungere al capolinea dopo appena un anno.

Tanto più che a Natale avevano postato sui social una foto in cui c’era Maddox, il figlio di lei, come a voler sottolineare il fatto che fossero ormai, a tutti gli effetti, una famiglia. Qualcosa deve essere successo, quindi. Ma sono stati bravi, Melissa e Matteo, a proteggere ciò che resta dell’anno, comunque bellissimo ed intenso, che hanno trascorso l’uno a fianco dell’altra.

Berrettini lo dice in napoletano

Spulciare sui social non ci ha permesso di cavarne un ragno dal buco. Anche se, a ben vedere, quello che era stato interpretato come un post volto a “sponsorizzare” Geolier potrebbe assumere, alla luce di quello che sta accadendo, tutto un altro significato.

Giovedì sera, come ben sapranno i suoi follower, Berrettini pubblicato tramite Instagram Stories il link al brano con cui il rapper napoletano ha partecipato al Festival di Sanremo, dal titolo I p’ me, tu p’ te (Io per me, tu per te, ndr). E potrebbe non averlo fatto solo per spingere Geolier in vetta alla classifica, ma per lanciare un messaggio ben preciso alla sua amata.

Alcuni versi, in effetti, sembrerebbero cascare a fagiolo. Sempre a patto, s’intende, che fra i due ci sia una parte lesa e che Matteo e Melissa stiano effettivamente soffrendo, come si ipotizza, per amore. Verremo mai a capo di quello che è accaduto alla coppia dell’anno 2023?