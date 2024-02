Siviglia-Atletico Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Atletico Madrid è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

I punti di differenza in classifica sono 28. E oggettivamente non ci stanno. Ma questo è, al momento, e bisogna tenerlo in considerazione in vista di quello che è il big match domenicale della Liga spagnola. Un Atletico ferito dalla sconfitta in casa in Coppa del Re contro il Bilbao rende visita ad un Siviglia rinvigorito dall’affermazione in trasferta sul campo del Rayo Vallecano.

Sì, guardiamo la classifica prima: i Colchoneros sono al quarto posto, a soli due punti dal Barcellona ma hanno alle spalle proprio la truppa di Valverde che spera nell’aggancio vincendo il proprio match e sognando un passo falso. Il Siviglia invece ha 20 punti in classifica ed è vicinissima alla zona retrocessione, abbandonata appunto solamente la scorsa settimana. I punti in palio quindi sono pesantissimi, di quelli che possono valere il triplo, e con due squadre che oggettivamente possono vincere entrambe.

Certo, l’Atletico è più forte altrimenti non ci sarebbe una graduatoria da guardare ma forse il Siviglia è riuscito a tirarsi fuori da una situazione complicata. Ragionando in questo modo ci sembra ovvio che possa finire in pareggio – immaginare una vittoria andalusa è troppo – ma Morata e soci nel corso di questa stagione hanno piazzato diversi colpi esterni importanti. E proprio lo spagnolo, ex Juventus, tornerà in campo dal primo minuto con la voglia di spaccare il Mondo.

Come vedere Siviglia-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Siviglia-Atletico Madrid, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Un gol per squadra ci sta, soprattutto perché l’Atletico Madrid non sta offrendo difensivamente parlando delle prestazioni da ricordare. E per quanto vi abbiamo raccontato prima occhio anche al colpo esterno della truppa di Simeone, che per rimanere dentro la Champions ha bisogno di tre punti. Per il Siviglia, quindi, un altro passo falso che complicherebbe di nuovo il cammino.

Le probabili formazioni di Siviglia-Atletico Madrid

SIVIGLIA (4-4-2): Nyland; Navas, Bade, Ramos, Acuna; Suso, Sow, Soumare, Ocampos; En-Nesyri, Romero.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Griezmann, Morata.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2