Milan-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Napoli è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Non c’è in palio una semifinale di Champions League come lo scorso anno ma quella tra Milan e Napoli non potrà mai essere una sfida banale, nonostante rossoneri e azzurri in questo momento stiano lottando per obiettivi diversi. La squadra di Stefano Pioli sogna di reinserirsi nella lotta per lo scudetto: dopo l’ultima giornata la Juventus, sconfitta a San Siro, è più vicina (+4) ma l’Inter continua a scappare. I cugini hanno otto punti in più del Diavolo ed anche una partita in meno: sarà davvero difficile riacciuffarli.

I partenopei invece devono “salvare” la stagione qualificandosi almeno alla prossima Champions League: non riuscirci sarebbe un gigantesco fallimento per i campioni d’Italia in carica. La vittoria con il Verona, domenica scorsa – terzo risultato utile dopo il successo nel derby con la Salernitana (2-1) ed il pareggio a reti bianche contro la Lazio all’Olimpico – ha permesso alla squadra di Walter Mazzarri di scalare due posizioni in classifica e di restare a -4 dal quarto posto, occupato dalla scattante Atalanta. Non è stata una passeggiata, tuttavia, imporsi sugli scaligeri, ribaltati negli ultimi dieci minuti grazie ad un’autorete e ad un bellissimo gol di Kvaratskhelia. Ha vinto di rimonta anche il Milan: sotto 2-1 contro il Frosinone a mezz’ora dal fischio finale, a fare la differenza sono stati un’altra volta i cambi, con Jovic che si conferma ispiratissimo dalla panchina (2-3).

In Ciociaria i rossoneri hanno ottenuto l’ottavo risultato positivo in campionato e l’ultima sconfitta risale allo scorso dicembre contro l’Atalanta. Il Milan non è solidissimo dietro – ha sempre subito almeno un gol nelle ultime quattro giornate – ma l’attacco non sta lasciando a desiderare: contro Empoli, Roma, Udinese, Bologna e Frosinone Hernandez e compagni non hanno mai realizzato meno di due reti.

Milan-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli deve fare a meno di Chukwueze, impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria, ma anche degli infortunati Kalulu, Tomori, Pobega, Mirante e Thiaw: solo quest’ultimo sembra vicino al rientro. Non ci sarà neppure Reijnders, squalificato: con Adli, in mediana, spazio a Bennacer. Al centro della difesa riecco Kjaer e Gabbia.

Mazzarri dovrebbe schierare la difesa a tre, formata da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. A sinistra è out Mario Rui, squalificato: il suo posto verrà preso da Mazzocchi. In panchina Meret, Olivera e Zielinski, che sembra abbiano smaltito i rispettivi infortuni. Davanti, con Osimhen intento a giocare la finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria, il tecnico toscano si affiderà a Politano, Simeone e Kvaratskhelia. Ngonge e Lindstrom scalpitano in panchina.

Come vedere Milan-Napoli in diretta tv e in streaming

Milan-Napoli, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Equilibrio totale negli ultimi 10 confronti in campionato: 3 vittorie per parte e quattro pareggi. Escludendo la doppia sfida europea dello scorso anno, dalla stagione 2020-21 abbiamo assistito solo a vittorie esterne, striscia che si è interrotta ad ottobre, quando la gara d’andata terminò 2-2. Il Milan stavolta è favorito ma rimane una squadra imprevedibile, che dovrà essere brava a scardinare la difesa di un Napoli molto attento in fase di non possesso. Non un match di facile lettura: probabile, tuttavia, che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Milan-Napoli: chi vince? Milan

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1