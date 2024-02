Aston Villa-Manchester United, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-Manchester United è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Erik ten Hag per il momento è riuscito ad allontanare le critiche rivoltegli nella prima parte della stagione, che per il suo Manchester United è stata un vero e proprio disastro. Tra mille difficoltà, tuttavia, i Red Devils se la stanno cavando in questo primo scorcio di 2024, che li vede ancora imbattuti.

Bruno Fernandes e compagni hanno superato due turni di FA Cup battendo squadre militanti nelle categorie inferiori, Wigan e Newport, ma in Premier League, oltre ad evitare la sconfitta con il Tottenham (2-2), sono tornati a vincere due gare consecutive. Prima il rocambolesco 4-3 al Molineux contro il Wolverhampton, poi il nettissimo 3-0 con il West Ham, una diretta concorrente per l’Europa. Proprio il rotondo successo ottenuto ai danni degli Hammers riaccende la fiammella della speranza. Nonostante i continui alti e bassi ed alcune prestazioni terrificanti, il Manchester United – ricordiamolo, fuori da tutte le coppe europee – è ancora in corsa per il quinto posto, che da questa stagione potrebbe valere un pass per la Champions League. Bisogna recuperare terreno nei confronti del Tottenham, che ha 6 punti in più. Ma sarà fondamentale risucchiare nella bagarre anche l’Aston Villa, ad oggi la quarta forza del torneo dopo Liverpool, Manchester City ed Arsenal.

Villans in calo

Nell’ultimo posticipo domenicale gli uomini di ten Hag saranno ospiti proprio dei Villans al Villa Park, stadio in cui la squadra di Unai Emery ha un rendimento quasi immacolato (9 vittorie, un pareggio e una sconfitta).

L’Aston Villa però nel nuovo anno non ha particolarmente brillato. E le due sconfitte interne tra campionato ed FA Cup con Newcastle e Chelsea (entrambe per 3-1) destano qualche preoccupazione. In sostanza nel mese di gennaio McGinn e compagni hanno avuto la meglio solo su Burnley e Sheffield United, rispettivamente penultima ed ultima in classifica, e sul Middlesbrough, club che partecipa al campionato cadetto. Emery nello scontro diretto con i Red Devils sarà senza Konsa, Digne, Buendia e Mings. Dall’altro lato invece ten Hag schiererà Casemiro con Mainoo in mediana, ma preoccupa il nuovo infortunio occorso a Lisandro Martinez.

Il pronostico

In quattro degli ultimi cinque precedenti entrambe le squadre sono andate a segno e non è da escludere che il trend continui anche nella sfida del Villa Park. Il Manchester United è in cerca di conferme ma deve fare il possibile per evitare quantomeno la sconfitta per evitare che il divario nei confronti dell’Aston Villa si ampli ancora di più. Lo spettacolo non mancherà a Birmingham.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester United

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Diego Carlos, Lenglet, Moreno; McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Bailey; Diaby, Watkins.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2