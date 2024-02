Nigeria-Costa d’Avorio, finale Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Nigeria-Costa d’Avorio è la finale della Coppa d’Africa e si gioca domenica alle 21:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La 34esima edizione della Coppa d’Africa volge al termine. Non sono mancati i colpi di scena nell’edizione che sta per concludersi, senza dubbio una delle più entusiasmanti dell’ultimo decennio. Tante le sorprese, anche se alla fine a contendersi il titolo saranno due tra le selezioni più blasonate del continente: la Nigeria di Osimhen, a caccia del suo quarto successo nella manifestazione – l’ultimo trionfo risale al 2013 – ed i padroni di casa della Costa d’Avorio, che sognano di festeggiare davanti al proprio pubblico bissando così le imprese del 1992 e del 2015 (sarebbe il terzo titolo per gli Elefanti).

La Nigeria inizialmente non rientrava nel novero delle favorite ma, a dispetto di uno dei reparti offensivi più assortiti – oltre ad Osimhen le Super Eagles possono contare anche su Lookman, Chukwueze, Moffi e Iheanacho – sono giunti all’ultimo atto grazie ad un assetto difensivo solidissimo. Dopo il deludente 1-1 con la Guinea Equatoriale all’esordio, il commissario tecnico Jose Peseiro ha optato per un modulo più conservativo, passando alla difesa a tre. Mossa che fin da subito ha pagato dividendi: la Nigeria ha vinto le restanti partite del girone senza subire gol – una delle quali con la stessa Costa d’Avorio (1-0) – ripetendosi anche contro Camerun (2-0) ed Angola (1-0) rispettivamente negli ottavi e nei quarti. Non è filato tutto liscio invece nella semifinale con il Sudafrica che, oltre ad impedire ai nigeriani di far registrare l’ennesimo clean sheet (1-1), ha trascinato il match fino ai calci di rigore: decisivi gli errori di Mokoena e Makgopa.

L’impresa degli Elefanti

Decisamente più tortuoso invece il percorso della Costa d’Avorio, “morta” e rinata più volte. Sull’avventura di Kessié e compagni, infatti, si potrebbe scrivere la sceneggiatura di un film.

Dopo la fase a gironi gli ivoriani erano praticamente fuori, al punto che la federazione ha deciso di esonerare il commissario tecnico Gasset, sostituendolo con l’allenatore dell’Under-23, Emerse Faé. Alla fine però gli Elefanti sono rientrati per il rotto della cuffia tra le migliori terze (nonostante un umiliante 4-0 con la Guinea Equatoriale), qualificandosi alla fase ad eliminazione diretta. Contro il Senegal campione in carica, negli ottavi sembravano spacciati, ma dopo aver pareggiato a 4′ dalla fine l’hanno spuntata ai rigori. Ancora più rocambolesca la sfida con il Mali nei quarti, decisa da un gol di Diakité (1-2) al 120′, poco prima del fischio finale. A decidere la semifinale con la Repubblica Democratica del Congo (1-0) è stato invece il centravanti del Borussia Dortmund Sebastien Haller. In finale la Costa d’Avorio ritrova Aurier, Kossounou e Diakité, squalificati nell’ultimo match, ma solo il primo dovrebbe partire titolare. Non è da escludere qualche cambio invece nella Nigeria, visto che le Super Eagles sono rimasti in campo mezz’ora in più rispetto agli ivoriani.

Come vedere Nigeria-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nigeria-Costa d’Avorio, in programma domenica alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

La Nigeria, come detto, è molto solida ma non ha convinto neppure contro il Sudafrica, graziata a più riprese dagli attaccanti dei Bafana Bafana. Non ha brillanto neppure la Costa d’Avorio ma gli Elefanti, dopo le qualificazioni rocambolesche, ora sono in una sorta di trance agonistica. E poi potranno contare sull’apporto del pubblico. Non ci aspettiamo un match spettacolare e l’opzione supplementari (ed eventualmente rigori) è da prendere in considerazione. La Costa d’Avorio, in ogni caso, ha tutto per ribaltare i pronostici.

Le probabili formazioni di Nigeria-Costa d’Avorio

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabali; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Osayi-Samuel, Onyeka, Iwobi, Ola Aina; Simon, Lookman; Osimhen.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Aurier, Boly, N’Dicka, Konan; Kessié, Seri, S. Fofana; Pépé, Haller, Adingra.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1