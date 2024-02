I pronostici di domenica 11 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 11 febbraio: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Il piatto forte di questa domenica di Serie A è il posticipo serale che metterà di fronte Milan e Napoli, l’anno scorso rivali anche in Champions League. I rossoneri sono rimasti imbattuti negli ultimi quattro scontri diretti in cui hanno sempre segnato, e i gol non dovrebbero mancare vista la tendenza recente della squadra di Pioli che ha messo in fila ben sette “over 2,5” nelle ultime sette partite ufficiali.

Gol in arrivo anche in Heerenveen-Ajax e Volendam-PSV di Eredivisie, in Aston Villa-Manchester United di Premier League e in Siviglia-Atletico Madrid di Liga.

Pronostici altre partite

Principali candidate alla vittoria di questa domenica sono lo Stoccarda in casa contro il Mainz in Bundesliga e il Barcellona contro il Granada: i blaugrana non possono più permettersi passi falsi e di fronte avranno una squadra indebolita dalla cessione nel corso del calciomercato invernale del calciatore più forte, Bryan Zaragoza, passato al Bayern Monaco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monza vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Verona, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Fenerbahce (in Fenerbahce-Alanyaspor, Super Lig, ore 17:00)

• Stoccarda (in Stoccarda-Mainz, Bundesliga, ore 15:30)

• Barcellona (in Barcellona-Granada, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fiorentina-Frosinone, Serie A, ore 12:30

• Heerenveen-Ajax, Eredivisie, ore 14:30

• Volendam-PSV, Eredivisie, ore 16:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Aston Villa-Manchester United, Premier League, ore 17:30

• Siviglia-Atletico Madrid, Liga, ore 18:30

• Milan-Napoli, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Arsenal vincente e almeno un gol per squadra (in West Ham-Arsenal, Premier League, ore 15:00)