Berrettini “punge” la Satta: il post rivelatore viaggia sul web

Berrettini, riflettori puntati sulla presunta fine della storia con la Satta. La verità sul loro amore sta tutta in questo post.

In 365 giorni possono cambiare un sacco di cose. Può succedere che si passi dall’essere uno dei migliori giocatori al mondo a scivolare fuori dalla top 100, ad esempio. E può accadere pure che un amore che pareva destinato a durare per sempre si spenga, inesorabilmente, giorno dopo giorno.

Come quello tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, che pare ormai giunto al capolinea. Almeno in teoria. Già, perché è vero che gli indizi sembrano proliferare ora dopo ora, ma è altrettanto vero che in assenza di conferme ufficiali è doveroso continuare a parlarne al condizionale. Che il tennista non fosse presente al 38esimo compleanno della showgirl nata a Boston è un dato oggettivo. O chissà, magari c’era e ha preferito non comparire nelle foto, nella speranza che il popolo dei social smetta di accusarlo di avere più interesse per la movida che non per il tennis.

Oppure, perché no, è possibile che abbiano deciso di comune accordo che fosse meglio che lui rimanesse a Montecarlo ad allenarsi, in vista del tanto agognato rientro in campo. Questo farebbe, quanto meno, una coppia “matura”, una coppia che non ha bisogno di mostrarsi costantemente sui social ma alla quale basta custodire il proprio amore in gran segreto, lontano da paparazzi e ficcanaso.

Satta-Berrettini, non c’è rosa senza spine

In questo mare di congetture è possibile anche, benché non se ne abbia la certezza, che Berrettini abbia “punto” la sua Melissa. Non in senso figurato, ma letterale. Non l’ha punzecchiata, ma potrebbe averle regalato delle rose rosse.

In mezzo alle decine di stories che la Satta ha postato su Instagram nella giornata di mercoledì, una foto in particolare ha attirato la nostra attenzione. Ritraeva un bellissimo mazzo di rose, declinate in due colori che ci fanno ipotizzare che a mandargliele sia stato, appunto, il martello romano. Le rose rosse, si sa, simboleggiano l’amore e la passione; quelle bianche, invece, si regalano generalmente a una persona che ci fa sentire completi e soddisfatti.

Regge perfettamente, quindi, l’ipotesi che l’omaggio floreale a Melissa provenga da Matteo. E magari è vero che c’è un po’ di maretta fra i due, ma non è ancora detta l’ultima parola. È probabile anche che si sia trattato di una semplice lite e che i due piccioncini possano fare, o abbiano già fatto, pace. D’altronde, si sa: non c’è rosa senza spine.