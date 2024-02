Borussia Dortmund-Friburgo è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

La striscia di vittorie (tre di fila) che nel 2024 aveva permesso al Borussia Dortmund di riprendersi la quarta piazza e di scavalcare il Lipsia si è interrotta venerdì scorso in casa del neopromosso Heidenheim. I gialloneri non sono riusciti a scardinare la difesa della “matricola terribile” di questa Bundesliga e si sono dovuti accontentare di un punto (0-0). Il quarto posto per ora è “salvo” ma il Lipsia si è rifatto sotto battendo l’Union Berlino mentre lo Stoccarda resta a +3 sugli uomini di Edin Terzic.

Sembrano svanite, nel frattempo, le già residue speranze di rientrare nella corsa al titolo. Leverkusen e Bayern Monaco stanno facendo un campionato a parte e, a meno di rimonte clamorose, sono ormai irraggiungibili. Borussia Dortmund che dunque non riuscirà a riscattare la delusione dello scorso anno, quando il titolo sfumò in una drammatica ultima giornata, con Reus e compagni che fallirono clamorosamente il match point che avrebbe messo fine al dominio incontrastato del Bayern Monaco.

Due sconfitte di fila per il Friburgo

Le soddisfazioni maggiori in quest’annata sono arrivate dalla Champions League, dove il Borussia Dortmund è riuscito a vincere il girone di ferro con PSG, Milan e Newcastle.

E i quarti di finale sembrano essere alla portata dei gialloneri, che tra due settimane se la vedranno con il PSV nella prima delle due sfide valide per gli ottavi. Prima di pensare alla coppa, però, gli uomini di Terzic devono concentrarsi sul campionato. Al Signal Iduna Park nell’anticipo della ventunesima giornata arriva il Friburgo di Christian Streich, desideroso di voltare pagina dopo le due sconfitte di fila con Werder Brema e Stoccarda, in cui Grifo e compagni hanno rimediato ben 6 gol complessivi. Nonostante il doppio scivolone, il club della città della Foresta Nera resta in corsa per l’Europa: è settimo, a -3 dall’Eintracht Francoforte.

Come vedere Borussia Dortmund-Friburgo in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Friburgo è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Negli ultimi quattro precedenti il Borussia Dortmund l’ha sempre spuntata. Ed i gol non sono mai mancati nei confronti tra queste due squadre: nel 2020 l’ultima sfida terminata con il segno “under 2,5”. Trend che dovrebbe continuare anche stavolta, con il Borussia che difficilmente sbaglierà davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Friburgo

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Brandt, Sabitzer; Bynoe-Gittens, Füllkrug, Malen.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Gulde, Makengo; Eggestein, Höfler; Sallai, Weißhaupt, Grifo; Höler.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1