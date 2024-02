I pronostici di venerdì 9 febbraio: Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 9 febbraio: abbuffata di anticipi in Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1, in campo pure Eerste Divisie, Serie C e Zweite Liga.

Venerdì ricco di anticipi, in campo Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1. La ventiquattresima giornata di Serie A inizia con uno scontro diretto in zona retrocessione fondamentale per la Salernitana, che per tornare in corsa avrebbe bisogno dei tre punti contro l’Empoli dell’ex Nicola.

Non sarà semplice, più abbordabile come vittoria interna quella in Serie B del Como sul Brescia o nella Ligue 1 francese del Marsiglia sul Metz.

Pronostici altre partite

Spettacolo e gol in arrivo in Bundesliga tra Borussia Dortmund e Friburgo, gol attesi anche nella Zweite Liga tra Amburgo e Hannover, in Eredivisie tra Waalwijk e NEC Nimega e nella Liga spagnola tra Cadice e Betis.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Como vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Como-Brescia, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Como (in Como-Brescia, Serie B, ore 20:30)

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga, ore 20:30)

• Marsiglia (in Marsiglia-Metz, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Amburgo-Hannover, Zweite Liga, ore 18:30

• Jong PSV-Emmen, Eerste Divisie, ore 20:00

• Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Waalwijk-NEC Nimega, Eredivisie, ore 20:00

• Gubbio-Pescara, Serie C, ore 20:45

• Cadice-Betis, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Borussia Dortmund vincente e almeno un gol per squadra (in Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga, ore 20:30)