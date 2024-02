Manchester City-Everton è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Né Haaland, né De Bruyne. Per domare il Brentford, lunedì scorso, al Manchester City è bastata una tripletta di uno scatenato Foden (1-3). Si è trattato di un successo importantissimo perché consente ai Cityzens di essere potenzialmente di nuovo primi in classifica: in realtà davanti c’è ancora il Liverpool, ma i Reds hanno una gara in meno rispetto ai campioni d’Inghilterra, d’Europa e del mondo in carica, che recupereranno il prossimo 20 febbraio (l’avversario è sempre il Brentford, match all’epoca rinviato per via dell’impegno del City nel Mondiale per Club).

Ma, al di là della classifica – il campionato, infatti, è ancora lungo – per Pep Guardiola è stato fondamentale ritrovare i suoi uomini migliori (De Bruyne su tutti, rientrato da un lungo infortunio) e mettersi alle spalle il periodo complicato vissuto dalla sua squadra tra novembre e dicembre. Ormai da un mese e mezzo il Manchester City ha ricominciato a collezionare vittorie su vittorie, tra campionato ed FA Cup. L’unico neo riguarda probabilmente una difesa che appare meno solida rispetto al solito: nelle ultime tre giornate di Premier League, infatti, gli uomini guidati dal tecnico catalano non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata e questo spiega anche perché Arsenal e Liverpool – che hanno subito tre gol in meno – stanno riuscendo a tenere testa alla corazzata che ormai da tre stagioni in patria non ha praticamente rivali.

L’Everton non vince da quasi due mesi

Il City intanto scenderà in campo per primo in questo turno di campionato ed in caso di vittoria non farà altro che mettere pressione al Liverpool, che affronterà la sfida con il Burnley conoscendo già il risultato del match tra i Cityzens e l’Everton.

I Toffees non vincono da metà dicembre: un digiuno che complica la loro posizione di classifica – il terzultimo posto è figlio dei 10 punti di penalizzazione – ma sabato scorso hanno frenato la corsa del Tottenham, che a Goodison Park si è dovuto accontentare di un pareggio (2-2).

Come vedere Manchester City-Everton in diretta tv e in streaming

Manchester City e Everton è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Manchester City ha ritrovato gol, punti e certezze nel momento decisivo della stagione. Non sarà l’Everton a frenare la squadra di Guardiola, che ha fretta di tornare davanti a tutti. Vittoria Cityzens in una partita in cui anche i Toffees potrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Manchester City-Everton

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Julian Alvarez, De Bruyne, Foden; Haaland.

EVERTON (4-5-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, Gueye, McNeil; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1