Gratta e Vinci, tripletta in un giorno: ha vinto mezzo milione così

Gratta e Vinci, una tripletta clamorosa in un solo giorno. Ha vinto mezzo milione di euro in questo modo. La storia è incredibile

Già vincere una volta è difficile. Immaginarlo di farlo due volte. Immaginarlo addirittura di farlo tre volte e cambiare la vostra vita in un solo giorno. Ha dell’incredibile la storia che arriva dalla Spagna e che è stata raccontata da hoy.es. Una storia assurda per come è nata e soprattutto per come, alla fine, è andata a finire. Ma andiamo a scoprirlo insieme.

Partiamo dalla prima vincita: la signora in questione ogni tanto decide di comprare un tagliando da un euro. E proprio questa volta la vincita è stata di sette euro e cinquanta. Una somma da reinvestire subito, così come consigliato anche dalla commerciante che le aveva venduto il primo biglietto. Allora, forte di questa spinta, ha deciso di comprarne uno da cinque euro. Magia: ha trovato sotto il biglietto la bellezza di mille euro.

Gratta e Vinci, poi il colpaccio

E allora, forse spinta in questo caso anche dalla fortuna che l’aveva baciata in due occasioni, ha deciso di investire una parte di quella somma comprando dei Gratta e Vinci da 5 euro. Un malloppo, per capire chissà se quella era proprio la sua giornata, quella che gli avrebbe permesso di cambiare in maniera importante la sua vita. E così è stato, senza ombra di dubbio, visto che da uno di quei biglietti ha tirato fuori la vincita massima.

Sì, proprio così: sotto un tagliando che ha deciso di acquistare si nascondeva la cifra massima, quella da 500mila euro. Mezzo milione di euro in un giorno solo partendo da un solo euro investito. Sì, di storie fortunate ve ne abbiamo raccontate tante, ma questa è una di quelle che lasciano senza parole e che ci danno anche un’altra lezione. Quando è giornata è giornata. Può succedere davvero di tutto. E alla signora spagnola è successo proprio questo. Brava lei a capire che era proprio il suo momento.