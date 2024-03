I pronostici del weekend (2-3 marzo): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Saudi Pro League e Premier League.

Nella ventisettesima giornata di Serie A le due partite più importanti si giocano domenica a partire dalle 18:00. Prima c’è lo scontro diretto in zona Champions League tra Atalanta e Bologna che promette gol, poi la sempre affascinante sfida tra Napoli e Juventus. I bianconeri orfani di Rabiot e Vlahovic non se la passano benissimo e hanno perso solidità in difesa mentre i partenopei con il ritorno di Osimhen sono tornati a segnare con continuità.

Tra le big a caccia del successo in giro per l’Europa le principali favorite sono il Tottenham contro il Crystal Palace e restando in Premier League il Manchester City nel derby contro il Manchester United, due partite che promettono un alto numero di gol.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio anche a Fulham-Brighton sempre in Premier e a Bochum-Lipsia di Bundesliga e Ajax-Utrecht di Eredivisie.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in modo particolare a Mainz-Borussia Monchengladbach, Union Berlino-Borussia Dortmund e Hoffenheim-Werder Brema di Bundesliga e al big match di Eredivisie tra PSV e Feyenoord.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bochum-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30

• Fulham-Brighton, Premier League, sabato 16:00

• Tottenham-Crystal Palace, Premier League, sabato 16:00

• Ajax-Utrecht, Eredivisie, domenica 12:15

• Manchester City-Manchester United, Premier League, domenica 16:30

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Tottenham (in Tottenham-Crystal Palace, Premier League, sabato 16:00)

• Villarreal (in Villarreal-Granada, Liga, domenica 14:00)

• Manchester City (in Manchester City-Manchester United, Premier League, domenica 16:30)

• Rennes (in Rennes-Lorient, Ligue 1, domenica 17:05)

• Napoli o pareggio (in Napoli-Juventus, Serie A, domenica 20:45)

Partite da almeno un gol per squadra

• Mainz-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, sabato 15:30

• Union Berlino-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30

• PSV-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30

• Hoffenheim-Werder Brema, Bundesliga, domenica 17:30

• Atalanta-Bologna, Serie A, domenica 18:00