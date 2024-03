Valencia-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Real Madrid è una gara valida per la ventisettesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Non ha giocato la scorsa settimana il Valencia: la sfida contro il Granada, che verrà recuperata all’inizio di aprile, è stata rinviata dopo i fatti successi in città con quell’incendio divampato in un palazzo che ha rovinato la vita di molte famiglie. Giusto così. E allora la squadra ha potuto preparare con più tempo a disposizione l’impegno contro il Real Madrid, che ormai ha preso il largo e che spera di vincere ancora per mantenere invariate le distanze con il Girona, che insegue.

Diciamo che la squadra di Carlo Ancelotti parte con tutti i favori del pronostico, nonostante quelle che saranno alcune assenze pesanti. Una su tutte quelle di Bellingham che potrebbe essere pronto comunque per la gara di ritorno di Champions League contro il Lipsia. Sarà una sfida particolare, quella del Mestalla, soprattutto per Vinicius Junior: il giocatore lo scorso anno si è fermato proprio nel mezzo della partita perché vittima di insulti razzisti. Ancelotti lo dovrebbe mandare in campo dal primo minuto, anche se ci penserà più del dovuto e la scelta la farà solamente a pochi minuti dall’inizio del match. Evidente ci fosse stato l’inglese, probabilmente per il brasiliano si sarebbero “aperte” le porte della panchina. Ma in questo momento non si possono fare calcoli e nemmeno più di tanto turnover.

Nell’ultima trasferta il Real ha pareggiato sul campo del Rayo ma veniva, appunto, dalla trasferta tedesca in Champions. Nessun viaggio internazionale in questa settimana e Ancelotti potrebbe vincere senza particolari problemi. Soprattutto per quella che si prospetta non sarà una serata semplice al Mestalla per i padroni di casa, che ovviamente saranno un poco condizionati dai fatti delle ultime settimane.

Come vedere Valencia-Real Madrid in diretta tv e streaming

Valencia-Real Madrid, valida per la ventisettesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In una gara che, quindi, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, ci sta eccome una vittoria del Real Madrid.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Foulquier, Diakhaby, Mosquera, Gaya; Perez, Pepelu, Guillamon, Canos; Duro, Yaremchuk.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vazquez, Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Modric, Diaz; Rodrygo, Vinicius.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2