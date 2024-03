Cosenza-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Catanzaro è una partita della ventottesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Una parte di Calabria si ferma, perché Cosenza-Catanzaro da quelle parti è una delle partite più sentite, più accese. Negli ultimi periodi le due formazioni si sono scontrate un poco di volte: il Cosenza dalla sua ha il fatto di essere rimasto sempre in B, mentre il Catanzaro solamente quest’anno è tornato in cadetteria. L’esperienza, quindi, dovrebbe un poco giocare a favore degli uomini di Caserta che però all’andata, al Ceravolo, ci hanno rimesso le penne. Ma stavolta potrebbe anche andare in maniera diversa.

La spinta del San Vito-Marulla e il pareggio sul campo del Parma nel turno in mezzo alla settimana ci permettono di dire che i padroni di casa partono con un leggero vantaggio. Il Catanzaro, nonostante come detto sia una neopromossa, sta dimostrando comunque di avere tutte le carte in regola per rimanere dentro i playoff fino al termine della stagione. Quei playoff che dopo diversi anni a lottare per la salvezza, e in alcuni casi conquistata con una magia, sogna anche il Cosenza. Un derby importante, una partita che comunque sguscia via da ogni pronostico. Però come detto ci sono alcuni fattori che alla fine la differenza la possono fare realmente.

Caserta, dopo aver rischiato in più di un’occasione il licenziamento, sembra aver trovato sotto l’aspetto tattico l’abito giusto per la sua squadra. Il Cosenza dovrebbe scendere in campo con il 4-1-4-1 dove Antonucci, un elemento che ha qualità tecniche di categoria superiore, dovrebbe iniziare largo a sinistra ma con la libertà di andare a prendersi lo spazio alle spalle di Tutino. Classico invece 4-4-2 per Vivarini: quali scolastico si potrebbe dire, ma che fino al momento ha regalato grandi risultati. Al fianco di Iemmello dovrebbe giocare Ambrosino, uno giovane centravanti che ha fatto la finale Mondiale con la nazionale Under 20 la scorsa estate.

Come vedere Cosenza-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Cosenza-Catanzaro è in programma domenica alle 16:15 e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Sia Cosenza che Catanzaro stanno vivendo un buon momento di forma. E quindi entrambe dovrebbero trovare nel corso del match la via della rete. Se dovessimo spingerci oltre, per quanto vi abbiamo raccontato prima, diciamo che la squadra che potrebbe prendersi l’intera posta in palio è il Cosenza.

Le probabili formazioni di Cosenza-Catanzaro

COSENZA (4-1-4-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Calò; Marras, Praszelik, Zuccon, Antonucci; Tutino.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1