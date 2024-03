Bundesliga, pronostici ventiquattresima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Borussia Dortmund è chiamato a riscattare la sconfitta interna con l’Hoffenheim per evitare il possibile sorpasso del Lipsia al quarto posto: pronostici.

Se il Bayern Monaco piange, non ride neppure la sua grande rivale, il Borussia Dortmund. La squadra di Edin Terzic, dopo aver sfiorato il titolo lo scorso anno, in questa stagione non è mai stata neppure in corsa. Domenica scorsa i gialloneri hanno incassato la prima sconfitta del 2024, perdendo in casa con l’Hoffenheim al termine di un match rocambolesco, terminato 3-2 per il club di Sinsheim.

Nel mese di febbraio il calo di Reus e compagni è stato evidente: tra pareggi, una sconfitta e una sola vittoria, al Signal Iduna Park contro il Friburgo. Il quarto posto continua ad essere a rischio, con il Lipsia che ha un punto in meno e già da qualche turno sta pianificando il sorpasso. Sarà fondamentale, per il Borussia, non sbagliare contro l’Union Berlino, squadra che è ormai in netta ripresa rispetto allo scorso autunno. I capitolini si sono allontanati dalla zona retrocessione pur restando quattordicesimi e sono imbattuti da quattro giornate. Si preannuncia un pomeriggio complicato per il Borussia Dortmund, ma si può spendere un gettone sui gialloneri, desiderosi di riscatto dopo l’inopinato k.o. casalingo con l’Hoffenheim.

Da inizio dicembre il neopromosso Heidenheim si è arreso solo all’inarrestabile Bayer Leverkusen e nel nuovo anno, escludendo la sconfitta con la capolista e la vittoria con il Werder Brema, ha fatto incetta di pareggi: ben cinque e l’ultimo è arrivato nello scorso fine settimana contro l’Union Berlino (2-2). Beste e compagni dovrebbero ottenere un risultato positivo anche contro l’Eintracht Francoforte, momentaneamente sesto in classifica, in un match dal pronostico aperto e da almeno tre gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Segnali di vita dal Darmstadt, fanalino di coda della classifica ed ormai con un piede e mezzo in Zweite Liga. I Lilien hanno ottenuto due punti nelle ultime tre giornate, entrambi in trasferta.

In questo turno affronteranno una squadra in fiducia come l’Augsburg, tornato a vincere una settimana fa (2-1 con il Friburgo) dopo un digiuno di quattro partite. I bavaresi hanno tutto per fare il colpaccio anche in casa della neopromossa ed in ogni caso dovrebbero ottenere un risultato positivo. Non può commettere altri passi falsi il Mainz, penultimo, ma in lieve ripresa dopo l’arrivo del nuovo tecnico Henriksen: il Borussia Monchengladbach, meno ostico in trasferta, è avvisato. Quante insidie, infine, per il Lipsia: i Roten Bullen, sette giorni fa sconfitti dal Bayern Monaco (gol decisivo di Kane in pieno recupero) rischiano qualcosa a Bochum.

Bundesliga: possibili vincenti

Heidenheim o pareggio (in Heidenheim-Eintracht Francoforte)

Borussia Dortmund (in Union Berlino-Borussia Dortmund)

Augsburg o pareggio (in Darmstadt-Augsburg)

Le partite da almeno un gol per squadra

Union Berlino-Borussia Dortmund

Mainz-Borussia Monchengladbach

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Eintracht Francoforte

Bochum-Lipsia