Ternana-Parma, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Parma è una partita della ventottesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Se guardassimo solamente la classifica non avremmo dubbi a dire che il Parma dovrebbe vincere senza particolari problemi questo match. Ovvio che la squadra di Pecchia, comunque, parte con tutti i favori del pronostico e alla fine di questi 90 minuti potrebbe ugualmente portare i tre punti a casa, però la Ternana di Breda sembra aver ingranato la marcia giusta e adesso, anche in maniera abbastanza clamorosa c’è da dirlo, vede da vicino la salvezza diretta, distante solamente due punti.

Sono quattro i risultati utili di fila per gli umbri, che nel turno infrasettimanale hanno piazzato il vero e proprio colpaccio andando a vincere al Barbera di Palermo: un colpo clamoroso con tre punti conquistati contro una formazione che punta al salto di categoria diretto. E un risultato del genere ovviamente dà entusiasmo, e anche molto entusiasmo, e fa anche alzare l’autostima ad una squadra che ospita la capolista e che nelle ultime due partite non è riuscita ad andare oltre altrettanti pareggi.

Non è cambiato molto nella classifica della squadra di Pecchia, che rimane ben salda al primo posto con cinque punti di vantaggio sulla seconda e sei sulla terza – la Cremonese – che in questo momento andrebbe ai playoff. Però i ducali sanno benissimo di non poter abbassare la guardia per nessun motivo e Pecchia ha deciso, almeno stando a quelle che sono le indicazioni della vigilia, di bandire il turnover e di mandare in campo la migliore formazione possibile. E questo potrebbe essere decisamente un fattore.

Come vedere Ternana-Parma in diretta tv e in streaming

Ternana-Parma è in programma sabato alle 14:00 e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Sarà senza dubbio una partita equilibrata che il Parma dovrebbe comunque riuscire a portare a casa rimanendo ben saldo davanti a tutti e sperando pure di allungare rispetto alle altre. Match da almeno tre reti complessive, inoltre.

Le probabili formazioni di Ternana-Parma

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, de Boer, Amatucci, Luperini, Carboni; Raimondo, Pereiro.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiari; Estevez, Hernani; Man, Mihaila, Benedyczak; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2