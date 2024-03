Sudtirol-Lecco, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

SudTirol-Lecco è una partita della ventottesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Tre risultati utili di fila per il SudTirol di Valente che, nel mezzo di questo trittico, ha pure piazzato la vittoria contro il Bari e pure il pareggio in trasferta sul difficile campo del Catanzaro. Insomma, dalle parti di Bolzano la situazione sembra essere tornata alla normalità dopo un momento decisamente negativo che aveva pure portare all’allontanamento di Bisoli. La classifica rimane complicata: la distanza dalla quota playout è di soli tre punti, ma ci sono tante squadre in mezzo, quindi si può affrontare il prossimo impegno interno contro il Lecco con una certa serenità.

E non ci sono solamente i punti in palio che costringeranno il SudTirol a sfornare una prestazione importante, ma anche un altro fatto: gli ospiti non vincono una partita da diverso tempo, precisamente dal match d’andata giocato in Lombardia: era la giornata numero 19 e l’ultima dell’anno scorso. Nemmeno con il nuovo tecnico Aglietti le cose sono cambiate. E la salvezza per gli ospiti è davvero difficilissima in questo momento. Diciamo che per andare ai playout bisogna iniziare a vincere, ma non è semplice.

Come vedere SudTirol-Lecco in diretta tv e in streaming

SudTirol-Lecco è in programma sabato alle 14:00 e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Andando quindi a vedere il momento delle due squadre, non possiamo non vedere favorita la formazione di casa che sa che la permanenza nel campionato cadetto passa da sfide come questa, dove i punti per via della situazione di classifica valgono doppio. Insomma, match che vede partire con i favori del pronostico la formazione allenata da Valente, che si potrebbe prendere un’affermazione forse decisiva per le sorti della propria stagione.

Le probabili formazioni di SudTirol-Lecco

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Masiello, Scaglia, Cagnano: El Kaouakibi, Tait, Arrigoni, Kurtic, Davi; Casriaghi; Merkaj.

LECCO (4-3-3): Saracco; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Lepore; Galli, Ionita, Degli Innocenti; Buso, Novakovich, Parigini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1