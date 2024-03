Torino-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Monza è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Provare ad ambire a qualcosa di più importante oppure accontentarsi di aver ottenuto la salvezza con grande anticipo? È una domanda che potrebbe rivolgere sia al Torino che al Monza, rispettivamente undicesima e decima in classifica ma formalmente ancora in corsa per un posto nelle prossime coppe europee. I brianzoli di punti ne hanno 42, uno in più dei granata di Ivan Juric ma tre in meno del Napoli settimo.

Certo è che se la squadra di Raffaele Palladino è quella vista all’opera da febbraio in poi – cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta – nessun traguardo può esserle precluso. Il Monza è infatti reduce da due successi pesanti, prima quella di Marassi contro il Genoa (2-3) e poi quello con il Cagliari al Brianteo (1-0), deciso da una rete del nipote e figlio d’arte Daniel Maldini, in gol per la seconda giornata consecutiva. Insomma, i biancorossi non danno alcun segnale di cedimento e sembrano determinati a migliorare il risultato della passata stagione, chiudendo nella parte sinistra della classifica. Viene da una vittoria convincente anche il Torino, che due settimane fa ha indossato i panni dell’arbitro della lotta salvezza andando a vincere sull’ostico campo dell’Udinese (0-2) grazie ai gol di Vlasic e Zapata. Terzo risultato utile di fila per i granata, tornati ad assaporare la gioia dei tre punti a distanza di un mese.

Torino-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Juric può tornare in panchina dopo la squalifica di due turni ma la maggior parte dei problemi, per il croato, è sempre a centrocampo. Infortunati Ilic e Tameze, il prescelto per affiancare Ricci stavolta è Gineitis. In difesa troverà spazio Masina: l’ex Udinese completerà il trio composto anche da Buongiorno e Rodriguez.

Dall’altro lato, Palladino è ormai ufficialmente passato alla difesa a quattro, che sarà composta nuovamente da Birindelli, Izzo, Pablo Marì e Carboni. In mediana si rivede Gagliardini, pienamente recuperato. Maldini partirà dal 1′, solito duello in attacco tra Colombo e Djuric.

Come vedere Torino-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Monza, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Un successo del Toro e 2 pareggi: è il bilancio dei tre confronti tra i granata e i biancorossi in Serie A. Si tratta anche di una sfida nella sfida, dal momento che i due allenatori si conoscono abbastanza bene (Juric, oltre a giocare assieme a lui, ha pure allenato Palladino) e che vengono dalla “scuola Gasperini”. Ci aspettiamo dunque una gara molto equilibrata e che non dovrebbe riservare troppi gol, come avviene spesso all’Olimpico di Torino. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Torino-Monza

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Masina, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Colombo.

Torino-Monza: chi vince? Torino

Pareggio

Monza View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1