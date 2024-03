Lazio-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Juventus è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La Lazio durante la pausa per gli impegni della nazionali ha annunciato il suo nuovo allenatore, Igor Tudor, ed è curioso che il debutto del croato sulla panchina biancoceleste avverrà proprio contro la squadra che lo portò in Italia, la Juventus, e di cui vestì la maglia per ben 9 anni (esclusa una parentesi al Siena). Il tecnico di Spalato, che a Torino fu anche vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21, raccoglie l’eredità di Maurizio Sarri, che ha dato le dimissioni dopo la sconfitta – la dodicesima in campionato – con l’Udinese.

Contro il Frosinone, due settimane fa, a guidare la Lazio è stato Giovanni Martusciello – in un primo momento sarebbe dovuto essere lui il traghettatore fino a fine stagione – ma la reazione dei capitolini è arrivata ugualmente, con la doppietta dell’argentino Castellanos che nella ripresa ha ribaltato i ciociari (2-3) e regalato tre punti d’oro ad una squadra che veniva da 4 sconfitte di fila, compresa quella con il Bayern Monaco in Champions League. Tudor cercherà subito di dare una scossa all’ambiente, inizialmente a livello emotivo, con l’obiettivo di far rientrare la Lazio nella lotta per l’Europa. Il quarto posto attualmente sembra fuori portata – il Bologna è a +11 – ma Atalanta, Napoli e Fiorentina non sono lontanissime.

La sfida dell’Olimpico con la Juventus è la prima di tre gare ravvicinate con i bianconeri, che martedì prossimo affronteranno di nuovo nella semifinale d’andata di Coppa Italia (allo Stadium). La Signora non riesce ad uscire dal tunnel in cui si è infilata da un po’ di tempo. E ontro il Genoa, nell’ultima giornata di campionato, non è andata oltre un pareggio (0-0), condito pure dall’espulsione di Vlahovic. La squadra di Massimiliano Allegri è stata scavalcata dal Milan al secondo posto e da fine gennaio ha racimilato soltanto 7 punti in otto partite.

Lazio-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

La Lazio è destinata a cambiare pelle nei prossimi mesi, con Tudor che in questi giorni ha già provato la difesa a tre. Dietro dovrebbero giocare Gila, Romagnoli e Casale, con Lazzari che tornerà a ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo come faceva ai tempi di Inzaghi. Chi potrebbe non trovare posto nel 3-4-2-1 è Felipe Anderson: non è da escludere, tuttavia, che possa essere dirottato sulla corsia destra al posto di Marusic. Davanti spazio ad Immobile, supportato da Zaccagni e Luis Alberto.

Allegri non avrà lo squalificato Vlahovic, assenza importante che si aggiunge a quelle di Milik e Alcaraz. Chiesa in attacco sarà affiancato dal rientrante Kean, il gioiellino Yildiz avrà una chance a gara in corso. A centrocampo, infine, torna dal 1′ Rabiot, ormai pienamente recuperato.

Come vedere Lazio-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nelle ultime 19 stagioni sono state rarissime le vittorie della Lazio contro la Juventus, con i biancocelesti che hanno avuto la meglio solo 3 volte sulla Vecchia Signora in 37 match di campionato. L’ultima affermazione dei capitolini risale è tuttavia molto recente e risale allo scorso aprile, quando Milinkovic-Savic (oggi in Arabia Saudita) e Zaccagni firmarono il 2-1 sui bianconeri. Oggi c’è l’incognita Tudor, pronto stravolgere la Lazio dal punto di vista tattico, ma un risultato positivo di Immobile e compagni appare assai probabile, tenendo contro del momento difficile della squadra di Allegri, priva pure di alcuni elementi chiave e mai brillante negli ultimi scontri diretti. Non sarebbe una sorpresa se la sfida dell’Olimpico terminasse in pareggio.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1