I pronostici di venerdì 29 marzo: Liga, Ligue 1, Championship e Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 29 marzo: terminata la sosta per le nazionali si riparte con Liga, Ligue 1, Championship, Saudi Pro League e altri campionati minori.

Chiusa la parentesi nazionali con Georgia, Polonia e Ucraina ultime nazionali qualificate per gli Europei del 2024, tornano in campo i principali campionati d’Europa. Niente anticipi al venerdì per la Serie A che in occasione della Santa Pasqua giocherà di sabato e lunedì, si riparte con Liga e Ligue 1.

In Spagna il Cadice proverà a tornare in lotta per la salvezza battendo il Granada fermo a 14 punti (appena 2 conquistati in trasferta) e ormai condannato alla retrocessione. Sfida d’alta classifica invece in Francia dove il Lille dell’ex Roma Paulo Fonseca proverà a proseguire la serie di 9 partite casalinghe senza sconfitte contro il Lens: in otto di queste i gol segnati complessivamente sono stati almeno due.

Pronostici altre partite

In Inghilterra scendono in campo Championship, League One e League Two: vittorie in arrivo per Preston e Peterborough contro i fanalini di coda Rotherham e Peterborough, promettono un alto numero di gol Barnsley-Cambridge Utd, Exeter-Charlton e Swindon Town-Notts County. Gol in arrivo anche in Qatar, Saudi Pro League ed Emirati Arabi Uniti in queste partite: Shamal-Al Ahli Doha, AL Ettifaq-Al-Ahli e Al Wahda-Shabab Al-Ahli Dubai.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lille vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lille-Lens, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

• Preston North End (in Preston North End-Rotherham United, Championship, ore 16:00)

• Peterborough (in Peterborough-Carlisle, League One, ore 16:00)

• Al Taawon (in Al Taawon-Al Hazem, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Cadice (in Cadice-Granada, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Peterborough-Carlisle, League One, ore 16:00

• Barnsley-Cambridge Utd, League One, ore 16:00

• Shamal-Al Ahli Doha, Qatar Stars League, ore 19:30

• Estrela-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Exeter-Charlton, League One, ore 16:00

• Swindon Town-Notts County, League Two, ore 16:00

• Al Wahda-Shabab Al-Ahli Dubai, Emirati Arabi Uniti, ore 19:30

• Eindhoven FC-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Al-Ahli vincente e almeno un gol per squadra (in AL Ettifaq-Al-Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00)