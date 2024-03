Getafe-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Getafe-Siviglia è una gara valida per la trentesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

I padroni di casa in classifica sono tranquilli. Hanno raggiunto da diverso tempo la salvezza e, inoltre, sanno benissimo che le possibilità di andare in Europa il prossimo anno non ci sono, nonostante la graduatoria dica che ci potrebbe anche essere il colpo grosso. Di certo il Getafe – rivelazione del campionato dopo il Girona, battuto inoltre prima della sosta – vuole divertirsi. E far divertire i propri tifosi.

La prima gara dopo la sosta, comunque, è sempre abbastanza complicata. E inoltre il Siviglia ha bisogno di punti perché la salvezza, nonostante le sei lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto che “vale” la retrocessione, non è che lasciano così tranquilli. Diciamo che, sulla carta, e sappiamo quanto conta tutto questo, gli andalusi ospiti sarebbero una formazione che avrebbe dovuto fare il campionato del Getafe. Ma quest’anno in Spagna è tutto ribaltato. E questa ne è un’ulteriore dimostrazione.

Diciamo che il match potrebbe realmente finire senza vincitori né vinti. Un punto potrebbe stare davvero comodo a Sergio Ramos e compagni che sanno benissimo che per raggiungere la salvezza serve aggrapparsi a tutto. E muovere la classifica sarebbe realmente importante. Ecco perché diciamo che il Siviglia potrebbe uscire indenne da una trasferta abbastanza difficile.

Come vedere Getafe-Siviglia in diretta tv e streaming

Getafe-Siviglia, valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Un match che alla fine, inoltre, si potrebbe chiudere anche con un pareggio che farebbe tutti felici e contenti. Saranno poche le formazioni che da qui alla fine della stagione prenderanno punti sul campo del Getafe. E il Siviglia è una di queste.

Le probabili formazioni di Getafe-Siviglia

GETAFE (4-1-4-1): Soria; Iglesias, Djene, Alderete, Alvarez; Santiago; Greenwood, Milla, Moriba, Maksimovic; Rodriguez.

SIVIGLIA (3-5-2): Nyland; Gudelj, Sergio Ramos, Salas; Navas, Ocampos, Soumare, Torres, Acuna; En Nesyri, Romero.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1