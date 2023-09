Paula Badosa, sui social la verità sulla rottura con Tsitsipas

Paula Badosa, la conferma è arrivata a mezzo social: ecco che cosa sta succedendo tra i due tennisti del circuito maggiore.

Nell’era dei social c’è poco da stare allegri, quando un uomo o una donna, famoso o meno che sia, fa piazza pulita delle foto e dei contenuti che lo ritraevano in compagnia del proprio partner. Si tratta, ahinoi, di un segnale inequivocabile: significa, nella maggior parte dei casi, che quella storia è ormai giunta al capolinea.

Una volta si usava gettare i ricordi materiali di ciò che era stato in una busta dell’immondizia, oppure ci si faceva un bel falò. Nel cyberspazio, invece, le cose funzionano diversamente. Basta cestinare il tutto con un click perché quel capitolo possa dirsi definitivamente chiuso. Più o meno. Perché il dolore derivante da una rottura quello no, proprio non si può cancellare. Non così facilmente, per lo meno. Ecco spiegato, quindi, perché l’improvvisa scomparsa delle foto della coppia del momento ha in men che non si dica allarmato il popolo dei social.

I contenuti che ritraevano i tennisti Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, e che erano stati postati negli ultimi mesi sul profilo di coppia, sono spariti nel nulla. C’erano decine e decine di scatti felici che testimoniavano il feeling nato tra i due campioni e ora se n’è persa ogni traccia. Ma cosa sta succedendo per davvero tra l’atleta iberica e il top ten di origini greche?

Paula Badosa, ecco cosa sta succedendo con Tsitsipas

Dopo 48 ore di “panico” – sì, perché gli Tsitsidosa hanno già una fandom non indifferente – i diretti interessati hanno ben pensato di mettere le cose in chiaro e di spiegare cosa stesse effettivamente accadendo. Lo hanno fatto proprio sui social, così da avere la certezza che tutti i loro sostenitori cogliessero il messaggio.

La verità sulla rottura tra Tsitsipas e Badosa è che le ipotesi avanzate in questi due giorni erano totalmente campate in aria. È vero che gli scatti degli ultimi mesi sono scomparsi inspiegabilmente, ma a giudicare dai nuovi contenuti non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. In un primo momento è stata Paula a postare la foto di un mazzo di rose rosse, che aveva contribuito già di per sé a sedare gli animi e a tranquillizzare i fan.

Dopodiché, sul profilo degli Tsitsidosa è apparso uno scatto di coppia inequivocabile. I due piccioncini si trovano a Dubai, dove la bella Paula ama recarsi ogni volta che ne ha la possibilità, ragion per cui è evidente che non ci sia alcuna rottura in corso tra i due tennisti. Sarebbe stato strano, d’altra parte, se si fossero già lasciati, considerando che dal primo istante hanno affermato di essere due anime gemelle destinate, in quanto tali, a stare insieme per sempre.