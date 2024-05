Gratta e vinci, sorpresa fuori menu: uno spuntino delizioso

Gratta e vinci, non reprimere mai i tuoi languorini, non conviene. Potrebbe succedere anche a te: ecco tutto quello che devi sapere.

Immagini di decidere, un giorno, di vestirti, uscire di casa e recarti al supermercato più vicino per soddisfare quel languorino che sembra non volerti proprio lasciare in pace. E immagina anche che questa uscita non programmata si trasformi, all’improvviso, nell’episodio che cambierà per sempre, in maniera radicale, la tua vita.

Travis Hall non deve fare alcuno sforzo di fantasia. Lui questo privilegio lo ha vissuto sulla sua pelle. Quest’uomo, di 44 anni, abita in Florida, più precisamente a Stuart, nella Contea di Martin. Un posto che annovera spiagge da sogno e scorci da capogiro e che è stato cornice, qualche tempo fa, di una vincita che definirla pazzesca non renderebbe l’idea. Non per la cifra in sé, che è comunque incredibile, come scoprirete a breve, ma per le circostanze nelle quali è avvenuta.

Ad Hall, un giorno, è venuta voglia di un bel panino. Un capriccio, sì, ma non si sarebbe dato pace se non lo avesse soddisfatto. Così è uscito, si è recato al Publix più vicino e ha scelto, tra i tanti in esposizione, il sandwich che a primo impatto sembrava più gustoso. A quel punto, il suo occhio è caduto anche sulla sfilza di Gratta e vinci disponibili in quel punto vendita. E ha deciso, senza averlo programmato, di portare a casa anche uno di quei tagliandi, oltre al prelibato panino che aveva attirato la sua attenzione.

Gratta e vinci, il panino dei sogni vale 5 milioni

La scelta è ricaduta su un biglietto della serie Monopoly Doubler, ma a riprova del fatto che Travis non è un giocatore incallito, al suo ritorno a casa ha conservato il tagliando e se n’è dimenticato.

Lo ha grattato qualche giorno dopo e ha scoperto, con suo immenso stupore, di essere appena diventato ricchissimo. In quel tagliando c’erano 5 milioni di dollari e la sorpresa fu grande al punto che le mani iniziarono a tremargli per l’incredulità. Al netto delle tasse, l’uomo di Stuart ha rinunciato a 1 milione di dollari: si è dovuto accontentare di 4, mentre il Publix presso il quale si era rifornito ne ha guadagnati 10mila.

Un panino ghiottosissimo, dunque, che ha cambiato radicalmente la vita di un uomo che non avrebbe mai potuto immaginare che un piccolo languorino potesse dare luogo ad una serie così pazzesca di eventi a catena.