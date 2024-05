Crystal Palace-Manchester United, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Crystal Palace-Manchester United è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Si è nuovamente complicato la vita il Manchester United, staccato dal Newcastle in classifica e raggiunto dal Chelsea nell’ultimo weekend. I Red Devils una settimana fa non erano andati al di là di un pareggio ad Old Trafford contro il “quasi retrocesso” Burnley (1-1): l’ennesima delusione stagionale per la squadra di Erik ten Hag, che da marzo in poi ha avuto la meglio solo sull’Everton e sul fanalino di coda Sheffield United. Non più scontata, dunque, la qualificazione ad una tra Europa e Conference League.

Lo United lo scorso 21 aprile ha rischiato anche di mancare l’accesso alla finale di FA Cup, spuntandolo solo ai rigori contro un club che milita nella serie cadetta, il Coventry. In attesa di disputare il derby con il Manchester City nell’ultimo atto della coppa nazionale – sarebbe la rivincita della scorsa edizione – Bruno Fernandes e compagni devono assolutamente rispondere a Newcastle e Chelsea e riprendersi il sesto posto: una missione possibile solo se riusciranno ad imporsi sul Crystal Palace a Selhurst Park. Le Eagles già da qualche settimana sono certi di giocare in Premier League anche l’anno prossimo e se la salvezza è arrivata con largo anticipo è soprattutto merito delle tre vittorie di fila con Liverpool, West Ham e Newcastle, serie vincente interrotta solo sette giorni fa nel derby con il Fulham, terminato 1-1.

Palace in serie positiva

Abbastanza visibile pure la “mano” del nuovo allenatore, Oliver Glasner, che nel corso della stagione ha preso il posto del veterano Roy Hodgson.

Nel posticipo con lo United l’ex tecnico dell’Eintracht Francoforte dovrebbe ritrovare ben tre elementi. Eze, Lerma e Guehi. Tra i Red Devils invece sono in dubbio Bruno Fernandes e Rashford, entrambi non al meglio.

Come vedere Crystal Palace-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Crystal Palace e Manchester United è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un risultato positivo del Crystal Palace, sebbene i londinesi non abbiano più obiettivi concreti, è possibile. La sensazione è che l’incostante Manchester United farà molta fatica a portare via punti da Londra e sopratutto a tenere la porta inviolata (non succede dallo scorso 9 marzo).

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester United

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Clyne, Andersen, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Olise, Mateta, Eze.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1