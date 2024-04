Premier League, pronostici trentatreesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, nel massimo campionato inglese è ancora tutto aperto: bagarre non solo per il titolo ma anche in zona retrocessione. Notizie e pronostici.

La Premier League è pronta a regalare spettacolo in questi ultimi due mesi. Non c’è solo l’appassionante corsa al titolo tra Liverpool, Arsenal e Manchester City. I giochi sono aperti anche per quanto riguarda la qualificazione alla coppe europee e per la salvezza. Tra le squadre che non sono ancora sicure di giocare in massima serie pure il prossimo anno c’è il Brentford di Thomas Frank.

Le Bees, orfane per tutta la prima parte della stagione del loro cannoniere Ivan Toney – tornato solo a gennaio dopo una lunga squalifica per calcioscommesse – non hanno entusiasmato come nei due anni precedenti e la salvezza dovranno sudarsela, verosimilmente fino alle ultime giornate. I londinesi sono quindicesimi e possono contare su un margine di 4 punti sulla terzultima: troppo poco per iniziare a tirare i remi in barca. E come se non bastasse hanno dimenticato come si vince: il loro ultimo successo risale a febbraio e da allora hanno collezionato a malapena 4 punti. Tre dei quattro pareggi sono arrivati nelle ultime tre giornate. Sabato scorso il Brentford ha messo paura all’Aston Villa, ribaltando la squadra di Unai Emery dopo essere finito sotto 2-0 ma il gol di Watkins a 10 minuti dalla fine ha riportato il risultato in parità (3-3).

Brentford che adesso non può sbagliare nel match con il fanalino di coda Sheffield United, le cui speranze di salvezze si affievoliscono sempre di più. Le Blades devono recuperare 9 punti sulla quartultima e per continuarea a crederci devono obbligatoriamente vincere le prossime due gare, gli scontri diretti con Brentford e Burnley, altrimenti sarebbero spacciati. Le Bees secondo noi sfrutteranno il fattore campo in una gara che promette gol: almeno tre complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Ha tre punti in più dello Sheffield United il Burnley, altra neopromossa che rischia di tornare in Championship dopo appena un anno. I Clarets sabato scorso sono tornati a perdere – sconfitta sanguinosa con l’Everton, diretta concorrente – mettendo fine ad una striscia di quattro risultati positivi.

Le maggiori motivazioni potrebbero dunque fare la differenza nel match casalingo con il Brighton di Roberto De Zerbi, che non vince da tre giornate ed è scivolato al decimo posto, a -5 dal settimo. Una stagione sfortunata per i Seagulls, alle prese con continui infortuni. Non è da escludere, insomma, che il Burnley riesca ad evitare la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte. Stesso discorso per Nottingham Forest-Wolverhampton: i Lupi, una volta raggiunta quota 40, si sono arenati e da marzo in poi hanno battuto solo il Fulham. Sarà complicato fare bottino pieno contro un Forest che è terzultimo a pari punti con il Luton Town.

Premier League: possibili vincenti

Brentford (in Brentford-Sheffield United)

Nottingham Forest o pareggio (in Nottingham Forest-Wolverhampton)

Le partite da almeno un gol per squadra

Burnley-Brighton

Nottingham Forest-Wolverhampton

Premier League: le partite da almeno tre gol complessivi

Brentford-Sheffield United

Burnley-Brighton