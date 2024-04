Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund, Bundesliga: formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund è una partita valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Quella che sta per concludersi non è stata una settimana positiva per il Borussia Dortmund, battuti due volte nel giro di quattro giorni tra Bundesliga e Champions League. I gialloneri sabato scorso hanno perso l’importantissimo scontro diretto con lo Stoccarda (0-1), confermando le ormai note difficoltà davanti al loro pubblico (finora hanno raccolto più punti fuori casa che al Signal Iduna Park, 27 contro 26).

Le cose non sono andate bene neppure in coppa, dove gli uomini di Edin Terzic non sono riusciti ad evitare la sconfitta a Madrid contro l’Atletico nell’andata dei quarti di finale (2-1). I Colchoneros si sono dimostrati superiori e se il Borussia è ancora “vivo” lo deve all’attaccante ivoriano Haller, autore del gol che a nove minuti dalla fine ha permesso ai tedeschi di dimezzare lo svantaggio: martedì prossimo gli basterò vincere con un gol di scarto per andare quantomeno ai supplementari. L’obiettivo principale però diventa non mancare la qualificazione alla Champions League 2024-25, non più sicura dopo la sconfitta interna con lo Stoccarda. Già, perché Reus e compagni ora sono quarti ma a pari punti con il Lipsia, che li ha raggiunti a quota 53.

Dortmund, Champions a rischio

In attesa di giocare lo scontro diretto tra due settimane la squadra di Terzic non potrà compiere passi falsi nel match con il Borussia Monchengladbach, avversario che è lontano dai tempi migliori.

Quello dei Fohlen è finora un campionato anonimo, vissuto quasi esclusivamente a destra in classifica e con il pericolo costante di essere risucchiati in zona retrocessione. Il ‘Gladbach si è sempre tenuto a debita distanza dal terzultimo posto – oggi i punti di distacco sono 8 – ma l’Europa è destinata a rimanere un miraggio. Gli uomini di Gerardo Seoane hanno interrotto il digiuno di vittorie proprio una settimana fa, tornando a vincere dopo oltre un mese (1-3 a Wolfsburg).

Come vedere Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Nonostante le fatiche del doppio impegno, il Borussia Dortmund parte leggermente favorito al Borussia Park. I gialloneri in trasferta sono una garanzia – imbattuti da 9 partite fuori casa – ed una vittoria serve come il pane per evitare di far scappare il Lipsia nella corsa al quarto posto. Prevediamo un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-3): Omlin; Elvedi, Friedrich, Wöber; Lainer, Weigl, Itakura, Netz; Honorat, Pléa, Ngoumou.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2