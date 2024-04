Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Borussia Dortmund è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Sfida tra outsider, potremmo definirla guardando al percorso compiuto finora da entrambe. L’Atletico Madrid l’impresa più grande l’ha realizzata negli ottavi di finale, estromettendo dalla competizione l’Inter vicecampione in carica, che dopo il successo di San Siro sembrava avesse la qualificazione in tasca. Ed invece i Colchoneros, puntando principalmente sulla “garra” di stampo simeoniano, nella gara di ritorno sono riusciti a rimontare i nerazzurri, trascinando il match prima ai supplementari e successivamente ai rigori. E compiendo così il “delitto perfetto”, che è valso un prezioso pass per i quarti.

Il Borussia Dortmund invece era andato oltre le aspettative nella fase a gironi. Dove, contro ogni pronostico, si era qualificato come primo nel cosiddetto “girone della morte” con PSG, Milan e Newcastle. Piazzamento che gli ha permesso di godere di un sorteggio morbido agli ottavi: il PSV Eindhoven non si è rivelato all’altezza degli uomini di Edin Terzic, che dopo il 2-2 dell’andata hanno risolto senza grossi problemi la pratica al ritorno (2-0). Per entrambe, ad ogni modo, l’ottimo cammino in Europa sta in un certo senso “mascherando” i problemi riscontrati nei rispettivi campionati.

L’Europa come opportunità

Quello dell’Atletico Madrid nella Liga finora è stato un cammino deludente: mai rientrata nella corsa al titolo, la squadra di Diego Simeone rischia pure di non arrivare tra le prime quattro.

Nell’ultimo turno, giocato due settimane fa, i biancorossi hanno sorpassato l’Athletic Bilbao grazie al successo strappato in casa del Villarreal (1-2) ma i baschi hanno solo due punti in meno. È in una situazione simile anche il Borussia Dortmund, appena raggiunto dal Lipsia al quarto posto. Sconfitta sanguinosa quella rimediata sabato scorso dai gialloneri nello scontro diretto con lo Stoccarda (0-1) e che conferma la grande discontinuità di Emre Can e compagni, una settimana fa vittoriosi addirittura nella trasferta dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Superare quest’ostacolo in Champions League potrebbe valerre tanto, visto che in un’eventuale semifinale – l’Atletico non la raggiunge dal 2017, il Borussia addirittura dal 2013 – ci sarebbe una tra PSG e Barcellona, avversari molto forti ma non impossibili. Simeone deve fare a meno di Hermoso e Lemar, ma davanti punta sulla coppia Morata-Griezmann. Il dubbio principale di Terzic invece riguarda Malen.

Come vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Civitas Metropolitano di Madrid, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Atletico Madrid-Borussia Dortmund è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Due club che finora hanno viaggiato sulle montagne russe, alternando buone prestazioni ad altre insufficienti. Proprio per questo motivo preferiamo non sbilanciarci troppo sul risultato e ci limitiamo a dire che l’Atletico Madrid dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta, sfruttando il fattore casalingo ed il fatto che rispetto al Borussia Dortmund nell’ultimo fine settimana ha riposato (la Liga si è fermata per la Coppa del Re). Un pareggio, che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno in Germania, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Borussia Dortmund

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Samu Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Llorente; Morata, Griezmann.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

