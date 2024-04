PSG-Barcellona, Champions League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici

PSG-Barcellona è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming, probabili formazioni, pronostici.

Quando l’urna di Nyon ha abbinato il PSG al Barcellona è stato impossibile non pensare a Luis Enrique, oggi al timone del club parigino ma con un passato importantissimo in blaugrana, sia da giocatore che da allenatore. Fu proprio lui, nove anni fa, l’ultimo tecnico a portare il Barça sul tetto d’Europa e del mondo, ripercorrendo le orme del suo precedessore Pep Guardiola.

Ed in quel Barcellona che trionfò nella notte di Berlino contro la Juventus c’era anche Xavi, l’attuale allenatore dei catalani, pronto a sfidare in quest’affascinante doppia confronto uno dei suoi antichi maestri. Prima di fare le valigie – Xavi ha già annunciato che a fine stagione andrà via – l’obiettivo dell’ex regista del Barcellona e della nazionale spagnola è quello di assicurarsi almeno il secondo posto in una Liga in cui il titolo ha già preso la strada di Madrid (Real) e di arrivare in fondo in Champions League.

I blaugrana, che nel weekend hanno riposato come tutte le altre squadre della Liga per dare spazio alla finale di Coppa del Re, per adesso non sono riusciti a fare meglio della passata stagione – a meno che, ovviamente, non vincano la coppa dalle grandi orecchie – e rischiano di restare a mani vuote. In Champions League, negli ottavi, hanno superato con merito l’ostacolo Napoli (1-1 all’andata e 3-1 al ritorno) ma in campionato i passi falsi sono stati troppi. Il bilancio, finora, è di 20 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, subite anche per colpa di una difesa che ha incassato ben 14 gol in più del Real Madrid capolista.

Xavi contro uno dei suoi “maestri”

Luis Enrinque ed il suo PSG invece puntano dritti al Triplete, essendo ancora in corsa su tutti e tre i fronti. La Ligue 1 è già in tasca grazie ai 10 punti di vantaggio sul Brest, mentre a maggio Mbappé e compagni hanno l’opportunità di tornare a risollevare la Coppa di Francia nella finalissima con il Lione.

Il vero obiettivo dei parigini, inutile rammentarlo, è la Champions League, una vera e propria ossessione per la proprietà qatariota. Prima di salutare Mbappé – in estate terminerà la sua avventura professionale a Parigi avendo scelto di non rinnovare – Al Khelaifi trionfare per la proma volta in Europa. E questa sembra l’occasione buona per fare più strada possibile. Il PSG a differenza del Barcellona nel fine settimana ha giocato e non è andato oltre un pareggio (1-1) con il Clermont ultimo in classifica, probabilmente distratto dalla sfida con i catalani. Luis Enrique ha fatto riposare gran parte dei titolari ma mercoledì sera non avrà Hakimi, squalificato: al suo posto potrebbe essere adattato Zaire-Emery. Dall’altro lato, Xavi schiererà il miglior undici possibile, visto che gli unici indisponibili sono Gavi e Baldé.

Il pronostico

PSG e Barcellona si ritrovano di fronte dopo tre anni. Nell’ultimo doppio confronto, andato in scena sempre nella fase ad eliminazione diretta, la spuntarono i parigini – si aggiudicarono l’andata e pareggiarono al ritorno – “vendicando” così la clamorosa remuntada di quattro anni prima (il famigerato 6-1 del Camp Nou dopo il 4-0 di Parigi). Oggi le due squadre più o meno si equivalgono, hanno due tecnici dalle idee molto simili, ma non mancano i punti deboli. Il talento, in ogni caso, abbonda nei rispettivi attacchi, motivo per cui immaginiamo una gara prolifica, in cui entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di PSG-Barcellona

PSG (4-3-3): Donnarumma; Zaïre-Emery, Marquinhos, Hernández, Nuno Mendes; Vitinha, Ugarte, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, João Cancelo; de Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

