Korda-Sinner, Atp Monte Carlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Korda-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Nell’anno della sua definitiva consacrazione, quello in cui ha già messo in bacheca il primo Slam (Australian Open) ed il secondo Atp Masters 1000 della carriera (Miami), Jannik Sinner dovrà dimostrare di essere cresciuto anche sulla terra rossa, la superficie che meno esalta le sue caratteristiche. L’avventura del numero 2 al mondo nella stagione del mattone tritato parte, come di consueto, da Monte Carlo.

Un torneo per così dire “interlocutorio”, che all’altoatesino serve più che altro per prendere confidenza con il rosso. I suoi obiettivi dichiarati, come ha ribadito più volte nel corso delle ultime interviste, sono Roma e Roland Garros, oltre ovviamente alle Olimpiadi parigine (che quest’anno si giocheranno sulla terra battuta). Nel Principato potrebbe dunque incontrare qualche difficoltà a livello di adattamento, anche se nella passata edizione arrivò a un passo dall’ultimo atto, venendo eliminato dal danese Rune in semifinale. Semifinale che Sinner cercherà quantomeno di bissare in quest’edizione del Rolex Monte Carlo Masters, in modo tale da riuscire a difendere il secondo posto nel ranking ed approfittare del ritiro di Carlos Alcaraz per un infortunio.

L’esordio però non sarà dei più semplici. Dall’altra parte della rete troverà Sebastian Korda, tennista incostante ma talentuoso. Che, se in forma, può creare grattacapi a chiunque. Lo statunitense, 27esimo al mondo, tra l’altro è partito alla grande nel torneo monegasco, liquidando in soli due set (6-1 6-2) lo spagnolo Davidovich Fokina, un giocatore che due anno fa qui arrivò a giocare addirittura la finale.

Dove vedere Korda-Sinner in diretta tv e streaming

Il match tra Sebastian Korda e Jannik Sinner, valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo, sarà trasmesso mercoledì 10 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Korda e Sinner sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 12:20.

Korda-Sinner: il pronostico

Sinner ritrova Korda a distanza di oltre un anno dal loro ultimo incontro. Ad Adelaide, in Australia, l’americano si impose in due set, vendicando così la sconfitta patita nel 2021 a Washington (torneo che poi Sinner vinse). L’azzurro è indubbiamente favorito ma potrebbe avere qualche problema ad adattarsi sul rosso, dove è meno dominante rispetto al cemento. Non è da escludere che lo statunitense si aggiudichi almeno un set.