I pronostici di mercoledì 10 aprile: Champions League e Championship

I pronostici di mercoledì 10 aprile: si giocano i due restanti quarti di finale di Champions League, in campo anche Championship e League One.

L’Atletico Madrid dopo avere eliminato l’Inter dalla Champions League ai calci di rigore è stato abbastanza fortunato nel sorteggio, dove ha pescato il Borussia Dortmund. Sfida per la qualificazione equilibrata, con l’Atletico Madrid che all’andata dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta, sfruttando il fattore casalingo ed il fatto di avere riposato nell’ultimo fine settimana (la Liga si è fermata per la Coppa del Re).

Nell’altra sfida PSG e Barcellona si ritrovano di fronte a distanza di tre anni. Nell’ultimo doppio confronto la spuntarono i parigini “vendicando” così la clamorosa remuntada di quattro anni prima (il famigerato 6-1 del Camp Nou dopo il 4-0 di Parigi). Oggi le due squadre più o meno si equivalgono, hanno due tecnici dalle idee molto simili, ma non mancano i punti deboli. Il talento, in ogni caso, non manca nei rispettivi attacchi, motivo per cui i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

In Championship il West Brom in lotta per la qualificazione ai playoff affronta il Rotherham ormai retrocesso: probabile vittoria e goleada, visto che il fanalino di coda ha subito 22 gol nelle ultime 6 trasferte giocate. Successo interno altamente probabile anche per l’Ipswich in lotta per la promozione contro il Watford.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atletico Madrid vincente o pareggio e almeno due complessivi in Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Ipswich (in Ipswich-Watford, Championship, ore 20:45)

• West Brom (in West Brom-Rotherham, Championship, ore 20:45)

• Peterborough United (in Peterborough United-Port Vale, League One, ore 20:45)

• PSG o pareggio (in PSG-Barcellona, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• West Brom-Rotherham, Championship, ore 20:45

• PSG-Barcellona, Champions League, ore 21:00

• Dundee-Glasgow Rangers, Scottish Premier, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• PSG-Barcellona, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

PSG vincente e almeno un gol per squadra (in PSG-Barcellona, Champions League, ore 21:00)