Bayer Leverkusen-West Ham, Europa League: diretta tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-West Ham è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Chi fermerà il Bayer Leverkusen? In Germania questa domanda se la pongono da un po’ di tempo ma finora nessuno è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote ai “ragazzi terribili” di Xabi Alonso, ancora in piena corsa per quello che sarebbe un clamoroso Triplete (Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League).

Le Aspirine in patria sono a soli due punti dal loro primo titolo – gli basterebbe battere il Werder Brema nella prossima giornata per vincerlo aritmeticamente – e nella finale della coppa nazionale, in programma a fine maggio, se la vedranno con una squadra, il Kaiserslautern, che milita in Zweite Liga, la Serie B tedesca. Due trofei, dunque, sono ampiamente alla portata, quello più complicato è ovviamente l’Europa League, dove da qui alla finale ci sono ancora diversi ostacoli, non semplici da superare. Tutto è possibile, però, per un Leverkusen che è imbattuto da ben 42 partite (nessuna sconfitta in stagione tra le varie competizioni) e non sembra porsi limiti. Questo è indubbiamente il loro anno.

L’anno del Leverkusen

Schick e compagni, infatti, riescono a cavarsela anche quando le cose si mettono male: è emblematica, a tal proposito, la rimonta nell’ottavo di finale contro il Qarabag, ribaltato grazie ad una doppietta dell’ex attaccante romanista (3-2) in pieno recupero che ha evitato l’eliminazione (in Azerbaigian era finita 2-2).

Nei quarti Alonso e i suoi uomini sfideranno il West Ham, che sogna di vincere un’altra coppa europea dopo aver trionfato in Conference League lo scorso anno. Gli Hammers hanno già fatto fuori una tedesca, surclassando il Friburgo (5-0 nel ritorno a Londra) nel turno precedente. In Premier League però i londinesi sono troppo discontinui: prima della vittoria di sabato scorso con il Wolverhampton (1-2), avevano collezionato due pareggi e due sconfitte e adesso possono ambire al massimo al sesto posto (sono settimi).

Come vedere Bayer Leverkusen-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bayer Leverkusen e West Ham è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Bayer Leverkusen-West Ham anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Primo confronto ufficiale tra le due squadre, affrontatesi la scorsa estate in amichevole (il Bayer Leverkusen ha travolto gli Hammers 4-0). In Europa League gli uomini di Xabi Alonso sono stati meno dominanti rispetto alla Bundesliga e potremmo assistere ad una doppia sfida più aperta del previsto, ma alla BayArena un loro risultato positivo è assai probabile: non è da escludere, tuttavia, che anche il West Ham segni almeno un gol.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-West Ham

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabiański; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson Palmieri; Souček, Álvarez; Bowen, Paquetá, Kudus; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1