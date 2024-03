Barcellona-Napoli, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-Napoli è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

L’incentivo l’ha messo sul piatto il presidente Aurelio De Laurentiis, che in caso di passaggio del turno elargirà ben 10 milioni di euro ai suoi calciatori. Un super-premio affinché il Napoli faccia l’impresa contro il Barcellona, approdi ai quarti di finale e si avvicini a quel ricchissimo Mondiale per Club che altrimenti, in caso di eliminazione, resterebbe un sogno nel cassetto.

In terra catalana, dunque, i campioni d’Italia si giocano un’intera stagione. La Champions League come ultimo appiglio per evitare che l’anno post-scudetto passi alla storia come uno dei più deludenti dell’ultimo decennio. Gli azzurri, infatti, hanno vissuto finora mesi tribolatissimi. Hanno cambiato ben tre allenatori e non sono mai stati realmente in lotta per quel tricolore conquistato lo scorso aprile dopo 33 anni di attesa. Anche la partecipazione alla prossima Champions League non è affatto sicura, dal momento che il Napoli, oggi allenato da Francesco Calzona, è a -7 dal quarto posto e a -4 dal quinto. Con il nuovo tecnico, che ha esordito proprio contro i blaugrana all’andata, si stanno rivedendo sprazzi di “bel gioco”. E molti giocatori sono tornati a rendere come in passato (Kvaratskhelia su tutti). I problemi, però, permangono. L’ha dimostrato venerdì scorso la sfida con il Torino, in cui il Napoli non è andato oltre un pareggio (1-1) e per l’ottava volta di fila non ha tenuto la porta inviolata. Un passo indietro rispetto alle vittorie con Sassuolo e Juventus, ma in ogni caso il quinto risultato utile da quando la proprietà ha deciso di interrompere il rapporto con Mazzarri.

Napoli a caccia dell’impresa

Per avere la meglio i blaugrana servirà una prestazione diversa da quella di tre settimane fa, in cui da salvare ci sono solo il risultato (1-1) e la reazione dopo il gol di Lewandowski, che ha portato al pari di Osimhen.

Per il resto il Barcellona ha giocato meglio del Napoli ma non ha concretizzato le numerose occasioni create e la qualificazione è rimasta in bilico. La squadra di Xavi, ad ogni modo, non è imbattibile, anzi. Nella classifica della Liga si è fatta di nuovo superare dal Girona al secondo posto nonostante il successo di misura contro il Maiorca, deciso da un gol dell’enfant prodige Yamal (1-0). Il Real Madrid capolista resta lontano (+8) ma fare strada in Champions League potrebbe essere un modo per raddrizzare una stagione che finora non ha regalato grosse soddisfazioni. Xavi, intanto, ha blindato la difesa, con il suo Barça che dopo Napoli non ha più subito gol nonostante le numerose assenze con cui deve fare i conti.

Contro il Napoli non ci saranno Gavi, Pedri, de Jong, Baldé, Ferran Torres e Alonso. In regia dovrebbe giocare di nuovo Christensen, mentre ai lati di Lewandowski agiranno Raphinha e Yamal. Il dubbio di Calzona è invece in difesa, dove scalpitano Ostigard e Mazzocchi.

Come vedere Barcellona-Napoli in diretta tv in chiaro e streaming

Barcellona-Napoli è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Companys” di Barcellona, in Spagna. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Barcellona-Napoli sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

Il pronostico

Barcellona imbattuto nelle ultime cinque sfide con gli azzurri. Ed in generale da fine gennaio, quando davanti al proprio pubblico ebbe la peggio con il Villarreal. Rispetto a tre settimane fa i blaugrana troveranno un Napoli diverso, cresciuto dal punto di vista del gioco e di nuovo in fiducia. La sensazione è che in Catalogna la squadra di Calzona si giocherà le sue chance, sfruttando anche l’ambiente più tiepido dello stadio “Companys” (non si gioca al Camp Nou, in ristrutturazione). Molto difficile insomma sbilanciarsi sul risultato, immaginiamo una gara equilibrata in cui entrambe dovrebbero andare a segno. Il Barça resta favorito per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Martínez; Cancelo, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigård, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2